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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي ختام اليوم 11-12-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  ختام تعاملات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022  وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

وننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار في مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الأحد الماضي.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال بختام تعاملات اليوم الأحد 24.51جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع مقارنة 24.56جنيه للبيع بداية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 3 قروش وذلك بعد استقرار لأكثر من أسبوع.

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استقرار الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد 25.78جنيه للشراء و 26.03جنيه للبيع بزيادة قرشين.

 

سعر الجنيه الاسترليني

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم الأحد 29.95جنيه للشراء و 30.29 جنيه مقارنة 30.20 جنيه للبيع بمستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 9 قروش.

 

 الفرنك السويسري 

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد 26.15جنيه للشراء و26.40 جنيه للبيع مقارنة 26.33جنيه للبيع بارتفاع 13 قرشا مقارنة بمستهل تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد 2.35جنيه للشراء و2.39جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري فى بنك البنك الأهلي ختام اليوم الأحد 2.44جنيه للشراء و2.47جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي بختام اليوم الأحد  3.46جنيه للشراء و3.50جنيه للبيع  .

 

أسعار صرف العملات الآسيوية
 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد .

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم نحو 17.92جنيه للشراء و 18.13 جنيه للبيع مقارنة 18.37جنيه للبيع بتراجع 24 قرشا.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم الأحد عند 3.52جنيه للشراء و3.54جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش.

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار سعر اليورو الجنيه

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