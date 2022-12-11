برلماني: طلبات التصالح بمخالفات البناء يتم النظر فيها وفقا للقانون الجديد

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن جميع طلبات التصالح بمخالفات البناء سيتم النظر فيها وفقا للقانون الجديد.



أضاف عمرو درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، طلبات التصالح وفقا للقانون السابق يتم تشكيل لجان مراعاة تطبيق القانون الجديد عليها.

واختتم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإشارة إلى أن طلبات التصالح في مخالفات التي تم تقديمها في ظل القانون القديم ستخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد فور الانتهاء من إعدادها.