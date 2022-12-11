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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 7 ملايين بريطاني على قوائم انتظار العمليات

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أوروبا بدأت تتذمر من استضافة اللاجئين الأوكران، وهذا يعكس تعاملها بمعايير مزدوجة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتحدث أحد عن حقوق الإنسان بينما ينتهكها طوال الوقت.

كشف أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك 7 ملايين بريطاني ينتظرون قوائم العمليات و400 ألف شخص في انتظار إجراء عمليات منذ عام، لافتا إلى أن أقصى مدة لانتظار إجراء عملية في مصر لا تتجاوز 4 أسابيع.

أشار أحمد موسى، إلى أن تطبيق واتساب هدد بوقف خدماته في بريطانيا بعد أن أعلنت السلطات هناك رغبتها في تبسيط وصول الشرطة ووكالات الاستخبارات إلى رسائل المواطنين.
 

أحمد موسى على مسئوليتي حقوق الإنسان تطبيق واتسآب وكالات الاستخبارات

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