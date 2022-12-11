القائمون على حفل منير في رأس السنة : لا علاقة لنا بحفل الكينج الملغى بالإسكندرية

أكد القائمون على حفل الفنان محمد منير الذي من المقرر في رأس السنة يوم 30 ديسمبر الجاري داخل جول سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة ليس له أي صلة او علاقة بمنظمي حفل الكينج الذي تم إلغائه في الإسكندرية منذ أيام قليلة.

وكان عدد من متابعي الكينج محمد منير ممن لم يتمكنوا من استرداد قمية تذاكر حفل الإسكندرية الملغى قد تسألوا عن علاقته وصلته بحفل رأس السنة وهو ما نفاه منظما حفل القاهرة الجديد .



حفل الكينج محمد منير بالقاهرة الجديدة من تنظيم إيمان عماد ورافى فايز وتجرى تجهيزاته والإعداد له بمواصفات لايف اكثر من عالمية تجعله الإحتفالية المصرية الأضخم وسط إحتفالات دول العالم لهذا العام .



وتتراوح فئات أسعار تذاكر الكينج محمد منير من 300 للفئة العادية و550 للفئة الامامية و750 لل vip و 1000 لل vip لاونج وتفتح الأبواب في الخامسة مساءً يوم الحفل.

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