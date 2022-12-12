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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : ترقيات وزيادات

برج الجوزاء وتوقعات
برج الجوزاء وتوقعات اليوم

يتميز برج الجوزاء بالذكاء وأنه شخص عاطفي، كما يتسم بالنشاط والسرعة، ويمكنه في كثير من الأحيان تحويل أحلام اليقظة الانفرادية إلى حقيقة واقعة.

وإليك توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

رئيسك سوف يكون منبهرًا للغاية بأدائك في العمل اليوم وستجلب لك طبيعتك المبتكرة المكافآت في العمل، اليوم هو يوم الترقيات والزيادات، بينما سيكون لديك يوم رائع في العمل ، هناك احتمال كبير لجدال مع أطفالك اليوم قد يزعجك في المساء من المستحسن أن تفهم مشاعر واحتياجات أطفالك ويجب أن تأخذ بعض الوقت قبل التوصل إلى أي استنتاج، يُنصح بالاستماع إلى زوجتك فيما يتعلق بأي أمور عائلية اليوم ستتحسن الأمور بمرور الوقت.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

سوف يجلب لك ابتكارك وتفانيك في العمل العديد من المكافآت في العمل اليوم، هناك احتمال كبير أن يوصي رئيسك باسمك للترقية.

توقعات برج الجوزاء صحيا

من الحكمة البدء ببعض تمارين الإطالة واليوجا، لقد تعافيت مؤخرًا من مرض ما والآن حان الوقت للاهتمام بصحتك لتجنب أي مرض في المستقبل، تأكد من شرب الكثير من الماء.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

إنه يوم رومانسي لك ولشريكك، إنه أفضل يوم للتعبير عن مشاعرك لمن تحب إذا كنت تخطط للزواج قريبًا، هذا بسبب وجود فرص كبيرة للحصول على استجابة إيجابية اليوم. 

توقعات برج الجوزاء في الفترة المقبلة

هناك احتمال كبير للخلاف بينك وبين عائلتك، يمكن أن تتجادل مع أطفالك حول مسألة مالية، طالما أنك قادر على شرح الموقف لهم بشكل صحيح ، فسيتم حله في أي وقت من الأوقات على الإطلاق. 

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