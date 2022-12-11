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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 490 فلسطينيا بينهم 76 طفلا الشهر الماضي

صدى البلد

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الأحد 11 ديسمبر 2022، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر نوفمبر 490 فلسطينيا من بينهم 76 طفلا و12 امرأة.

وذكر البيان أن من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية “34 أسيرة ونحو 150 قاصرا 835 معتقلا إداريا من بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إداريا، أي دون محاكمة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

وبدأت إسرائيل خلال الأشهر الماضية عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (كاسر الأمواج) في الضفة الغربية وقالت إن الهدف منها إحباط الهجمات الفلسطينية وتتضمن القيام بحملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

فلسطين إسرائيل اعتقال الفلسطينيين الضفة الغربية

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