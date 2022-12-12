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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : عشاء رومانسي

برج الحمل وتوقعات
برج الحمل وتوقعات الأبراج

مواليد برج الحمل مخلصون وذكيون ومندفعون، لديهم دائمًا مشاريع متعددة في أذهانهم، ولن يكونوا راضين حتى يتماشى عملهم وحياتهم الاجتماعية وحياتهم الشخصية تمامًا مع حياة الأحلام التي تصوروها.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، ستكون علاقتك بزملائك في العمل ورئيسك في العمل لائقة اليوم، من المستحسن ألا تكون شديد الحساسية في العمل وأن تتعامل مع الناس بشكل عرضي هناك فرصة كبيرة لجدال في عائلتك بخصوص حادثة سابقة طالما أنك هادئ ومتفهم ، فسيتم حل الموقف قريبًا، كن حساسًا للكلمات اليوم ويُنصح بعدم التحدث عندما تكون غاضبًا خذ بعض الوقت للتفكير ثم تحدث بحكمة وسوف يقتنع الناس من حولك في أي وقت من الأوقات.

توقعات برج الحمل مهنيا

إذا كنت تخطط لتوسيع نطاق عملك في دول أجنبية، فإن اليوم هو اليوم المثالي للقيام بذلك لأن النجوم في صالحك.

توقعات برج الحمل صحيا

اليوم هو يوم ممتع للأنشطة الرياضية، أنت نشيط للغاية اليوم ، جسديًا وعقليًا، أي نشاط تشارك فيه سيحقق لك النجاح اليوم.

توقعات برج الحمل عاطفيا

من الحكمة ترتيب عشاء رومانسي على ضوء الشموع مع شريكك الليلة. 

توقعات برج الحمل في الفترة المقبلة

قد تؤدي مكالمة أو رسالة من قريب بعيد إلى إرباك عائلتك وقد تؤدي إلى نوع من الجدل، تأكد من أنك تأخذ وقتًا كافيًا للتفكير وتجنب اتخاذ أي قرارات بغضب. 

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