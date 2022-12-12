السفير الصيني بالقاهرة: لقاء السيسي وشي في الرياض أضفى قوة إضافية إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين

-السفير الصيني: العلاقات المصرية الصينية تمر بأزهى عصورها

-السفير الصيني: نحن مع حق فلسطين في الحصول على عضوية الأمم المتحدة

-التلفزيون الصيني: القمة العربية الصينية حققت أهدافها

تمر العلاقات الصينية المصرية في الوقت الحالي بأزهى مراحلها حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول والأكبر للقاهرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر إلى 19.98 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.3٪ على أساس سنوي، ومنها واردات الصين من مصر 1.71 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 85.2٪ على أساس سنوي.

من جانبه أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج أن اللقاء الأخير بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض، أضفي قوة قوية إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وحدد اتجاها للتطور المستقبلي للعلاقات الصينية المصرية. وأضاف، يعد هذا الاجتماع اللقاء الثاني بين رئيسي البلدين هذا العام، حيث أجرى الجانبان تبادلات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الصيني المصري في مختلف المجالات في ظل الوضع الحالي.

وصرح لياو ليتشيانج خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أن الصين ومصر حافظتا على التبادلات المكثفة على المستوى الرفيع. في فبراير الماضي، قام الرئيس السيسي بزيارة الصين لحضور حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية، حيث التقى به الرئيس شي جين بينج وتوصل الرئيسان إلى توافق مهم، مما أعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية. في يونيو الماضي، حضر الرئيس السيسي حوار التنمية العالمية الرفيع المستوى عبر الإنترنت وألقى كلمة، حيث تحدث بصوت قوي يدعو لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين. في يوم 8 ديسمبر، عقد الرئيس شي جين بينغ والرئيس السيسي لقاء في الرياض، حيث أجرى الجانبان تبادلات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الصيني المصري في مختلف المجالات في ظل الوضع الحالي، مما أضفي قوة قوية لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف أن التعاون العملي بين الصين ومصر نتائج مثمرة. في عام 2021، وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر إلى 19.98 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.3٪ على أساس سنوي، ومنها واردات الصين من مصر 1.71 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 85.2٪ على أساس سنوي. حاليًا يوجد 360 مشروعًا بتمويل صيني و 160 شركة صينية في مصر. أصبح مشروع الحي التجاري المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع القطار الخفيف بمدينة العاشر من رمضان ومشروع مدينة العلمين الجديدة رموزًا جديدة للتعاون العملي بين البلدين. وتتقدم باطراد مشاريع مثل المعمل الوطني المشترك للطاقة المتجددة، وتكنولوجيا ومعدات الري الخضراء والذكية الموفرة للمياه، ومركز تجميع الأقمار الصناعية، وتطوير القمر الصناعي المصري رقم 2، مما ساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. كما زودت الصين مصر بحوالي 77 مليون جرعة من لقاحات COVID-19 من خلال المساعدات والمشتريات التجارية.

وتابع “قامت الشركات الصينية ببناء أطول جسر للسكك الحديدية ذات هيكل فولاذي دوار عالميا في مصر، وأطول مبنى في إفريقيا، وأول سكة حديد خفيفة مكهربة في إفريقيا، ومخزن تبريد للقاحات متطور مع أكبر سعة تخزين وأعلى درجة من الأتمتة في إفريقيا، و أكبر تجمع لصناعة الأسمنت وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية في شمال إفريقيا، وخامس أكبر مشروع لإنتاج الألياف الزجاجية في العالم، مما ساهم بقوة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر”.

وقال إن التبادلات الشعبية والثقافية بين الصين ومصر مليئة بالأحداث البارزة. في سبتمبر الماضي، تم إطلاق المشروع التجريبي لتعليم اللغة الصينية في المدارس المصرية رسميًا، إيذانا بدخول تدريس اللغة الصينية في نظام التعليم الوطني المصري. في الشهر الماضي، قدمتُ جوائز للفائزين في مسابقة الفيديو القصير "الصين في عيني" التي نظمتها السفارة، واستمعتُ إلى قصصهم حول علاقتهم بالصين. منذ وقت ليس ببعيد، شاركتُ في مسابقة التجديف الصينية المصرية فى نهر النيل، وشهدتُ الترابط الوثيق بين الحضارتين القديمتين من خلال التجديف. لمستُ أنه بفضل الجهود الصينية العربية المشتركة، ستتدفق الصداقة الصينية المصرية إلى الأمام مثل نهر النيل، مما يساعدنا على تحقيق حلمنا العظيم في النهضة الوطنية.

فيما صرح السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج في مؤتمر صحفي اليوم، أن قضية فلسطين تؤثر على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتهم العدالة والإنصاف الدوليين، وهي بؤرة ساخنة إقليمية وموضع اهتمام للعالم العربي والإسلامي.

وتابع: “يولي الرئيس شي جين بينج أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، وبعث برسالة تهنئة إلى اجتماع لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني للأمم المتحدة لعشر سنوات متتالية. خلال القمة الصينية العربية، أكد الرئيس شي جين بينغ مجددًا أن الصين تدعم فلسطين بحزم في إقامة دولة مستقلة، وتدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين”.

وأضاف لياو ليتشيانج، التقى الرئيس شي جين بينغ بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش القمة العربية الصينية، معربًا عن أن الصين تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وستقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتستمر في بذل جهود دؤوبة لدفع إيجاد حل مبكر وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. ومن جانبه، قال عباس إن الصين صديق مخلص وموثوق به لفلسطين، وقد قدمت لفلسطين دعما شاملا وغير مشروط في المجالات السياسية والاقتصادية والأخلاقية وغيرها. فلدي جميع أبناء الشعب الفلسطيني مشاعر صادقة تجاه الشعب الصيني ويفتخر بها كثيرا.

وأوضح السفير الصيني، أن "إعلان الرياض للقمة الصينية العربية الأولى" المواقف الصينية والعربية من القضية الفلسطينية، حيث يؤكد على تدعيم حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين"، ويقدر اقتراح الرئيس شي جين بينغ من أربع نقاط لحل القضية الفلسطينية، مقترحات ومبادرات الصين بشأن القضية الفلسطينية. ويقدر وقوف الصين الدائم إلى جانب العدالة والإنصاف في القضية الفلسطينية، جهودها الحثيثة في دفع عملية السلام وتقديم المساعدات لفلسطين لتحسين معيشة شعبها وتنمية اقتصادها وتوفير المساعدة الإنسانية لها، إضافة إلى سعي الصين إلى تكمين فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن ودولة رئيسية ومسؤولة، ستواصل الصين بذل جهود حثيثة لدفع الاستئناف المبكر لمحادثات السلام وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل وبين الأمة العربية والأمة اليهودية.

وذكر التلفزيون الصيني في تقريره، أنه في يناير 2004، أعلنت الصين وجامعة الدول العربية بشكل مشترك عن إنشاء منتدى التعاون الصيني العربي، وأصبح هذا المنتدى منصة مهمة لتعزيز الحوار الجماعي والتعاون بين الصين والدول العربية.

وقد عقد المنتدى تسعة اجتماعات وزارية حتى الآن. وحرص الرئيس الصيني شي جين بينغ دائما علي الحضور أو إرسال رسائل تهنئة في كل مرة، منذ الدورة السادسة في عام 2014.

وفي يوليو 2020، أشار "إعلان عمان" الذي تم اعتماده في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي على أن الجانبين اتفقا على عقد قمة صينية عربية لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية وخدمة المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وأكد التقرير، أن القمة الصينية العربية الأولى تعتبر خيارا استراتيجيا لتعزيز الوحدة والتعاون بين الصين والدول العربية في ظل الوضع الراهن؛ لذلك كان عقد القمة الصينية العربية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، هو أكبر وأعلى إجراء دبلوماسي للصين تجاه العالم العربي منذ تأسيس الصين الجديدة.

وتابع، حيث حضر القمة الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة 21 دولة من جامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن ناحية أخرى، قال قادة الدول العربية الذين حضروا الاجتماع، إن القمة العربية الصينية عقدت في الوقت المناسب، مما يعكس المستوى العالي للعلاقات العربية الصينية، وهو أيضا استمرار وتطور لمنتدى التعاون العربي الصيني. من جانبه قال الرئيس الصيني، "عندما أقابل الأصدقاء العرب، أشعر دائمًا أنني رأيت الماضي من النظرة الأولى".

وفي عام 2014، اقترح الرئيس شي لأول مرة بناء مجتمع مصالح صيني عربي ذي مصير مشترك، واستجابت الدول العربية بشكل إيجابي. خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي.

ومنذ ذلك الحين، تحدث المؤتمران الوزاريان الثامن والتاسع مرة أخرى عن مجتمع المستقبل المشترك الصيني العربي. وخلال قمة الرياض، اتفقت الصين والدول العربية على بذل كل جهد لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد. وذلك حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني.

وأشار الرئيس الصيني في القمة، إلى أنه كخطوة أولى في بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك وتنفيذ "الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الصين والعرب" في السنوات المقبلة، فإن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لدعم التنمية والأمن الغذائي والصحة وتعزيز "ثمانية إجراءات مشتركة رئيسية" في 8 مجالات تشمل الابتكار الأخضر وأمن الطاقة والحوار بين الحضارات وتنمية الشباب والأمن والاستقرار.