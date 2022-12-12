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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"اللي إداك يدينا يا سيدي".. دبابة مستعملة للبيع بـ 95 ألف جنيه

شيفروليه الدبابة
شيفروليه الدبابة موديل 1998

"شيفروليه الدبابة العزم شديد والقوة حديد" لطالما ارتبطت في أذهاننا تلك الإعلانات الأشهر بعالم سيارات النصف نقل المصرية فى تسعينيات القرن الماضي، وخاصة بصوت الفنان الراحل يوسف عيد جملته الشهيرة " شيفروليه الدبابة اللي إداك يدينا يا سيدي"، سيارات شيفروليه الربع نقل الشهيرة بـ"الدبابة" أو كما يقال عليها في السوق الشعبية "ملكة الديمكس"، والتي يصعب إمتلاكها في حالة "الزيرو" في وقتنا الحالي في ظل إرتفاع أسعار السيارات الجديدة، لذا إتجه الكثيرون لسوق المستعمل.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة "أونلاين" الأشهر في مصر، جاء عرض على السيارة شيفروليه ربع نقل "الدبابة" موديل 1998 بـ 95 ألف جنيه.

جاءت السيارة شيفروليه الربع نقل "الدبابة" موديل 1998 بمحرك تربو ديزل مكون من 4 أسطوانات  تبلغ سعته 2499 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 79 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانوال".

مقصورة الدبابة موديل 1998

أما عن المقصورة الداخلية لـ شيفروليه "الدبابة"،  فهي مزودة بعجلة قيادة تقليدية بسيطة وعدادات قراءة إعتيادية، وهي من فئة السيارات الـنصف نقل التي تسع لفردين فقط 

وبحسب مالك السيارة بلغ شيفروليه الدبابة موديل 1998 أكثر من 200 ألف كيلو متر، حصلت من قبل على دهان خارجي للتجديد.

شيفروليه الدبابة موديل 1998
شيفروليه شيفروليه الدبابة شيفروليه ربع نقل الدبابة سوق المستعمل

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