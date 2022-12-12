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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء أول سوق حديث للأسماك بالعريش

سوق الأسماك بمدينة
سوق الأسماك بمدينة بورسعيد

 

تبدأ  منطقة تعمير  شمال سيناء التابعة لجهاز التعمير بوزارة الإسكان  ، تنفيذ أول سوق حديث للأسماك بالعريش محافظة شمال سيناء، خلال أيام   بتمويل من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣  م.، والسوق مزود بــ " مطاعم وكافتيريات ومحال بيع مناسبه "  ، علي غرار  سوق الأسماك الجديد بمدينة بورسعيد  ".


وقال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة التعمير بشمال وجنوب سيناء ، إن السوق الجديد سيتم تنفيذه بجوار المدينة الشبابية بالعريش ، وذلك لقرب المكان من ميناء العريش البحري مما سيسهل حركة انتقال التجار من وإلى السوق .
 

٣ طوابق

 

ويتكون السوق من  3 طوابق وسيكون مزودًا بكافة احتياجات تجار الأسماك ومحال مناسبة لهم  كما سيضم  السوق مطاعم وكافتيريات ،  تتيح  للمواطنين فرصة تناول وجبات ساخنة من الأسماك بمختلف أنواعها.

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خدمات عديدة تقدمها شمال سيناء لذوى الهمم  

العريش سوق الاسماك حديث اول

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