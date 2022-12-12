إنشاء أول سوق حديث للأسماك بالعريش

تبدأ منطقة تعمير شمال سيناء التابعة لجهاز التعمير بوزارة الإسكان ، تنفيذ أول سوق حديث للأسماك بالعريش محافظة شمال سيناء، خلال أيام بتمويل من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.، والسوق مزود بــ " مطاعم وكافتيريات ومحال بيع مناسبه " ، علي غرار سوق الأسماك الجديد بمدينة بورسعيد ".



وقال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة التعمير بشمال وجنوب سيناء ، إن السوق الجديد سيتم تنفيذه بجوار المدينة الشبابية بالعريش ، وذلك لقرب المكان من ميناء العريش البحري مما سيسهل حركة انتقال التجار من وإلى السوق .



٣ طوابق

ويتكون السوق من 3 طوابق وسيكون مزودًا بكافة احتياجات تجار الأسماك ومحال مناسبة لهم كما سيضم السوق مطاعم وكافتيريات ، تتيح للمواطنين فرصة تناول وجبات ساخنة من الأسماك بمختلف أنواعها.