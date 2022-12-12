مساع سنية بدعم شيعي.. تحركات للإطاحة بـ الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق

كشفت تقارير صحفية عراقية عن تحركات سياسية من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

وكشف مصدر سياسي عن وجود حراك سياسي يهدف الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وقال المصدر، بحسب وكالة شفق نيوز، ان هذا الحراك يقوده تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، من أجل إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة، وهذا الحراك يلاقي دعماً من بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي".

وبين المصدر، ان "الحراك ينوي اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، بغية تسمية قيادي سني آخر لرئاسة البرلمان".

وكان البرلمان العراقي صوّت في 28 سبتمبر الماضي على عدم قبول طلب استقالة تقدم بها محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان.

ومحمد الحلبوسي (41 عاما)، ترأس البرلمان العراقي لدورة ثانية بعد تحالف مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر.

وجرى عرف سياسي متبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان من العرب السُّنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الكرد.