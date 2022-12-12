صحة سوهاج: تطعيم 467 ألف طفل بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج عن تطعيم467 ألفا و 925 طفلا من إجمالي الأطفال المستهدف تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة تجاوزت 51% من سن يوم حتى خمس سنوات في محافظه سوهاج والذي يبلغ 909 آلاف و682 طفلا من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة والتي تم زيادتها من 2561 فريق إلى 2717 بجميع أنحاء المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المسائي للحملة والذي مساء أمس الأحد 11 ديسمبر أول أيام الحملة والتي تستمر حتي الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ويعقد الاجتماع المسائي لتقييم أداء فرق التطعيم المشاركة بجميع مراكز المحافظة وكذلك مناقشه المعوقات والصعوبات التي واجهت تلك الفرق لبحث سبل تذليلها.

محافظة سوهاج

وترأس الاجتماع الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي وحضور مشرفي الوزارة ومديري الإدارات الصحية ومديري الوقائي وفرق إشراف المديرية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج شدد قبل بدء الحملة علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء الحملة كما وجه بضروره تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الفرق فورًا.

وتأتي هذه الحملة في إطار الحفاظ علي استمرار خلو مصر من مرض شلل الأطفال وكذلك رفع المناعة المجتمعية ضد المرض.