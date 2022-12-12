لا يقل السن عن 50 عاما.. الشروط الكاملة لمسابقة الأم المثالية| فيديو

قالت نيرمين منصور ، مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي ، إن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على أن تخرج احتفالية عيد الأم بشكل متميز جدا ، وبالتالي تبدأ الوزارة وضع معايير اختيار " الأم المثالية " بدء هذا الشهر ، متابعة :" تقديرا لجهود المرأة المصرية بصفة عامة والأم المصرية بصفة خاصة ".

وأشارت نيرمين منصور ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن وزيرة التضامن الاجتماعي حرصت على فتح باب التقدم من هذا الشهر لعام 2023 ، حتى يوم 23 ديسمبر ، موضحة أن المسابقة تستهدف 27 محافظة ، بعدد 27 سيدة مثالية من كل محافظة .

ولفتت " منصور " ،إلى أن المسابقة تضم فائزة من كل محافظة ، وأم مثالية بديلة ، وأم مثالية من ذوي الإعاقة ، وأم لطفل من ذوي الإعاقة ، وأم فائزة بمشروع من مشروعات التمكين الاقتصادي ، ورائدة اجتماعية ، موضحة أن المسابقة تتيح التقديم من قبل الأم نفسها أو الأولاد ، أو أحد أفراد الأسرة .

وأكملت ، أن المسابقة هذا العام تضم أم بديلة ، وهي التي راعت أطفال من كريمي النسب ، أو أم لم يسبق لها الزواج وراعت أبناء أختها أو أخيها ، مردفة : " أي حد عنده قصة لأم ناجحة يتقدم في المسابقة " .

شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2023

وكشفت " منصور " شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2023 ، وهي أن لا يقل السن عن 50 عاما ، والإلمام بالقراءة والكتابة ، وأن لا يزيد عدد الأبناء عن 3 ، ونستثني هذا العدد من المحافظات الحدودية ، نظرا للعادات والتقاليد ، ولابد أن يكون الأبناء على مستوى تعليم عالي ، موضحة أن الأم الفائزة تتلقى تقديرا ماليا ، وتكريم من رئيس الجمهورية ، فضلا عن الدروع وشهادات التقدير .