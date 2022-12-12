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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من استغاثته على فيسبوك لاعتذار.. جلسة صلح بين أشرف زكي وهذا الفنان|القصه الكاملة

أشرف زكي
أشرف زكي

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بعدما وجه الفنان حمدي حنفي رسالة للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، بسبب عدم توفير فرص عمل له ، بعد لجوئه للأخير بسبب ضيق الحالة المالية له ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي . 

بدأت القصة ، حين قال الفنان حمدي  حفني ، في فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي : تحدثت مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشان البحث عن فرصة عمل كوني ممثل موهوب ولا اجد فرصه عمل لتوفير قوا يومي الا انه لم يستجيب ، كما تحدثت مع اعضاء مجلس إدارة النقابه وهم إيهاب فهمي ومنير مكرم . 

وقال حمدي حنفي : مش لاقيين ناكل ، وقعدت اولادي من المدرسة الحكومية لعدم قدرتي علي توفير سندوتشات جبن لهم ، وقمت ببيع الموتوسيكل الخاص بي بمبلغ ٣ الالاف جنيه ونصف حتي اتمكن من الانفاق عليهم ، وارسلت عقد البيع الي أشرف زكي واعضاء مجلس النقابه 

وأضاف حمدي  حفني : منذ ٥ شهور أقوم بارسال رسائل نصيه للفنان أشرف زكي اطلب منه فرص عمل ، ويعدني بذلك ولكن لم يحدث اي تطور ، لذا قمت بشرح حالتي الماديه له  ، واضطريت لعمل قرض مبلغ ضئيل وصرف علي الحياة اليومية . 

وتابع حمدي  حفني : الفنان أشرف زكي رشحني العام الماضي لاداء مشهد واحد فقط ، وحاليا اسكن في منزل إيجار جديد وفي حال عدم سداد قيمه الايجار سيتم طردي ، فهل في هذة الحالة سأتي بهم الي النقابه لنقيم هناك ، لابد وات تتحرك مع الجميع وليس المشاهير فقط. 

وبعدها بساعات بث الفنان حمدي حفني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو اخر اكد انه هناك جلسة جمعته مع النقيب أشرف زكي ، عن طريق احد الوسطاء ، وتاكد ان النقيب لم يكن علي علم بكافه الامور ، وأنه رجل في كل الازمات ويتمتع بصدر رحب ، واعتذر له لأنني كنت مضغوط . 

وتابع حمدي حفني : بحب دكتور اشرف زكي جدا ، وهو نقيبي ، وبيوقف في ظهرنا في كل الازمات . 

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