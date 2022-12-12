من استغاثته على فيسبوك لاعتذار.. جلسة صلح بين أشرف زكي وهذا الفنان|القصه الكاملة

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بعدما وجه الفنان حمدي حنفي رسالة للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، بسبب عدم توفير فرص عمل له ، بعد لجوئه للأخير بسبب ضيق الحالة المالية له ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

بدأت القصة ، حين قال الفنان حمدي حفني ، في فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي : تحدثت مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشان البحث عن فرصة عمل كوني ممثل موهوب ولا اجد فرصه عمل لتوفير قوا يومي الا انه لم يستجيب ، كما تحدثت مع اعضاء مجلس إدارة النقابه وهم إيهاب فهمي ومنير مكرم .

وقال حمدي حنفي : مش لاقيين ناكل ، وقعدت اولادي من المدرسة الحكومية لعدم قدرتي علي توفير سندوتشات جبن لهم ، وقمت ببيع الموتوسيكل الخاص بي بمبلغ ٣ الالاف جنيه ونصف حتي اتمكن من الانفاق عليهم ، وارسلت عقد البيع الي أشرف زكي واعضاء مجلس النقابه

وأضاف حمدي حفني : منذ ٥ شهور أقوم بارسال رسائل نصيه للفنان أشرف زكي اطلب منه فرص عمل ، ويعدني بذلك ولكن لم يحدث اي تطور ، لذا قمت بشرح حالتي الماديه له ، واضطريت لعمل قرض مبلغ ضئيل وصرف علي الحياة اليومية .

وتابع حمدي حفني : الفنان أشرف زكي رشحني العام الماضي لاداء مشهد واحد فقط ، وحاليا اسكن في منزل إيجار جديد وفي حال عدم سداد قيمه الايجار سيتم طردي ، فهل في هذة الحالة سأتي بهم الي النقابه لنقيم هناك ، لابد وات تتحرك مع الجميع وليس المشاهير فقط.

وبعدها بساعات بث الفنان حمدي حفني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو اخر اكد انه هناك جلسة جمعته مع النقيب أشرف زكي ، عن طريق احد الوسطاء ، وتاكد ان النقيب لم يكن علي علم بكافه الامور ، وأنه رجل في كل الازمات ويتمتع بصدر رحب ، واعتذر له لأنني كنت مضغوط .

وتابع حمدي حفني : بحب دكتور اشرف زكي جدا ، وهو نقيبي ، وبيوقف في ظهرنا في كل الازمات .