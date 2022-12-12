إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي بشارع المحكمة بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة كم من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بشارع المحكمة بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من " أحمد خميس سالم"، 27 سنة، مصاب بجرح قطعي في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد خميس سالم، 24 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، مصطفى حلمي محمد، 16 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، محمد إبراهيم عوض، 18 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيمي مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

ونقلوا جميعا إلي مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.