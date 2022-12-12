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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 12-12-2022

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

 

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، خاصة في دول الخليج، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات اليوم الاثنين 12-12-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

هبوط سعر الذهب والفضة والبلاتين خلال تعاملات اليوم 12 ديسمبر| تفاصيل

انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين 12/12/2022

الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 189.76 ريال سعودي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24  حوالي 216.86 ريال سعودي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 198.79 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 162.65 ريال سعودي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 126.50 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية
 

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 1,518 ريال سعودي.

وسجلت سعر أوقية الذهب حوالي 6,744 ريال سعودي.

ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 216,863 ريال سعودي.


اسعار الذهب اليوم في السعودية

تعد  اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء.

واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول أصبح الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في السعودية أو بباقي الدول العربية.


 

 

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