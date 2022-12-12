بعد إصابته أمس.. مشاركة أحمد فتوح بمباراة الزمالك والبنك الأهلي تحسم اليوم

يخضع أحمد فتوح نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم عقب إصابته أمس بمباراة الفريق وبيراميدز.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" أحمد فتوح يخضع لفحوصات طبية اليوم لحسم موقفه من اللحاق بمواجهة البنك الأهلي اليوم بعد إصابته في لقاء الأمس".



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين بعد الفوز على بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بها وصافة المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى

ويلتقى الزمالك مع البنك الأهلى فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز فى وجود ستديو تحليلى يضم مجموعة متميزة من نجوم كرة القدم القدامى على رأسهم حازم إمام وأيمن يونس وفاروق جعفر لاعبى الزمالك السابقين .

ونجح الزمالك فى الفوز ببطولة الدوري في الموسمين الأخيرين ليرفع رصيده الرقم 14 في عدد الدروع التي حصدها عبر تاريخه بالبطولة الأقوى والأطول مقابل 42 لقبا فاز بها غريمه التقليدى النادى الأهلى .