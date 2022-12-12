الابن الأصغر نفذ الجريمة.. كشف غموض العثور على أسرة مقتولة بكفر الشيخ

كشفت المباحث الجنائية بكفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لغز العثور على أسرة مكونة من 3 أفراد بقرية الشقة التابعة لمركز قلين، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الابن الأصغر «ا.ج» 31 حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وذلك بسبب خلافات بينهم.

وتبين أن المتهم عاد من محافظة الإسكندرية وقام بقتل شقيقه ووالدته ووالده، مستخدماً سلاحا أبيض ، وتخلص من هذا السلاح في أحد المصارف الزراعية بالقرية لإخفاء معالم جريمته، وجرى القبض عليه عقب اعترافه بتفاصيل ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد العثور على أسرة مكونة من 3 أفراد «مزارع وربة منزل ونجلهما» متوفين داخل مسكنهم بقرية الشقة، دائرة مركز قلين.

انتقل ضباط المباحث الجنائية، وهرعت سيارات الشرطة، وتبين من المعلومات الأولية، أن المتوفين هم: جلال.م.م 80 سنة، مزارع، وأنيسة. أ.ا 75 سنة، ربة منزل ونجلهما محمد.ج.م، 45 سنة مدرس داخل مسكنهم هو عبارة عن طابق أرضي بنهاية الكتلة السكنية بالقرية وتحاوطه الزراعات.



وكشفت المعلومات، أن زملاء المعلم أحد ضحايا الحادث المأساوي «محمد جلال»، ويعمل في مدرسة الشقة الإعدادية، أفادوا بتغيبه عن المدرسة قبل الحادث بيومين، وعُثر على جثته في بداية حالة تعفن.

وكشفت مناظرة الجثث الثلاث وجود شبهة جنائية في الوفاة، لإصابة المجني عليه الأول «الأب» بجرح بالرقبة، والمجني عليها الثانية «الأم» بكدمة بالرأس من الخلف، والمجني عليه الثالث «الابن المعلم» طعنة بالرقبة وجرح بالوجه.