شاهد| احتفالات الكريسماس تتحول إلى كارثة بعد خروج الألعاب النارية عن السيطرة

تحول احتفال بعيد الميلاد في مدينة سيدني الأسترالية سيدني، إلى حالة من الفوضى بعد أن خرج عرض للألعاب النارية عن السيطرة مرسلاً شرارات متطايرة في شكل بيضاوي بالسماء، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص على الأقل.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تجمع المئات في Allambie Heights Oval لمشاهدة الحدث المناسب للعائلة قبل انتهاء عرض الألعاب النارية في المساء حوالي الساعة 9 مساءً من مساء الأحد.

لقطات مرعبة

تُظهر اللقطات المرعبة التي تم التقاطها عبر المحتفلين تساقط الألعاب النارية الخارجة عن السيطرة من السماء على المتواجدين بمكان الاحتفال.

واوضحت الصحيفة انه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى Allambie Heights Oval في حوالي الساعة 9:30 مساءً ، وعند الوصول قيل لها إن الألعاب النارية "أصابت حشدًا من الناس" خلال الحدث.

فيما نُقل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في البداية إلى مستشفى رويال نورث شور ، قبل نقله إلى مستشفى الأطفال في ويستميد لتلقي العلاج من الحروق وإصابة في الصدر.

