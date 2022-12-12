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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يكشف أسباب انتشار ظاهرة الشغب بين طلاب المدارس

الشغب المنتشر بين
الشغب المنتشر بين عدد من الطلاب المدارس

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، أن ظاهرة الشغب لدى طلاب المدارس انتشرت لعدة أسباب أهمها تراجع دور الأسرة وانشغالها بالماديات عن أن يكون الأب قدوة لأولاده والأم قدوة لبناتها، كما تراجع دور المعلم باعتباره وجهاً أبوياً، موضحا أن علاج ذلك يكون بالتنشئة الاجتماعية السليمة من خلال جميع المؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية والإعلامية، وأيضاً دور وسائل الإعلام والاهتمام بالجانب الرياضى والثقافى والفنى.

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خبير يوضح كيفية الحد من الشغب المنتشر بين طلاب المدارس

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وقال عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إن أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة السلاح الأبيض بين أيدى طلاب المدارس والشباب فهم خاطئ لدى بعض مكونات المجتمع حول العنف، لان البعض يعتقد أن استخدام السلاح الأبيض يكشف عن مظاهر الرجولة لدى الشباب.

وأضاف الخبير التربوي، أن أحد الأسباب أيضًا التفكك الأسرى والفراغ وتأثير المسلسلات والأفلام غير الهادفة، حيث إن وسائل الإعلام تدفع المراهق إلى استخدام السلاح الأبيض وذلك من خلال الأعمال الدرامية المختلفة خصوصا الفترة التى مرت بها مصر منذ أحداث 2011، حيث خرج فنانون بعينهم للساحة وأصبحوا يصدرون صورة عن أخذ الحق بالعنف والقوة دون اللجوء للقانون.

وشدد الدكتور ماجد أبو العينين، علي ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع الدينية والثقافية فى مواجهة ظاهرة العنف، وتفعيل دور مجلس الأمناء فى التوعية من مخاطر ظاهرة العنف على الفرد والمجتمع، وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى فى علاج مشكلات الطلاب، و امتناع الهيئة التعليمية عن ممارسة جميع صور العنف البدئى او اللفظى.

وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إلى ضرورة التأكيد على دور وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقرءوة فى مواجهة ظاهرة العنف لدى الطلاب، والاهتمام بمظهر المعلم وسلوكه ومستواه العلمى فى الفصل.

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