حبس سائقين سرقا قطع غيار السيارات الخردة من داخل محل عملهم بالقاهرة

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس سائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم سرقة بعض قطع غيار السيارات الخردة من داخل مخزن الشركة محل عملهما.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (سائقين بإحدى شركات صناعة وإصلاح السيارات- مقيمان بمحافظة القاهرة ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر ، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة بعض قطع غيار السيارات الخردة من داخل مخزن الشركة محل عملهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.