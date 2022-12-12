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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم الجزيرة ببطولة منطقة القاهرة لسيدات السلة

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق خيري، على نظيره الجزيرة بنتيجة 80-67 في إطار الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة للموسم الحالي 2022-2023.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي في مدينة نصر، سيطرة حمراء على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وكان الفارس الأحمر استهل مشواره بالفوز على فريق الشمس بنتيجة 76-45، قبل أن يكتسح نظيره الزهور أمس بنتيجة 97-49.

ومن المقرر، أن يلتقي الشياطين الحمر في الجولة المقبلة المقرر إقامتها غدًا أمام نظيره مصر للتأمين، فيما يختتم مبارياته أمام نظيره هليوبوليس مساء الأربعاء على نفس الصالة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الجزيرة في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة أيضًا.

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