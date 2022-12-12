مشيرة خطاب: حقوق الإنسان لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

قال السفير مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تؤمن بأن حقوق الإنسان هي الطريق نحو تحقيق التنمية والرفاهية والسلام والعدل، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، رغم وجود الكثير من التحديات.

تابعت "خطاب"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الانجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان كثيرة، مشيرة إلى ان المجلس القومي لحقوق الإنسان وقع اتفاقًا للتعاون مع الاتحاد الأوربي، لإطلاق خطة قومية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى ان هناك رؤية واضحة لدور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر لحقوق الإنسان.

لفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد مرارًا على ضرورة تطبيق حقوق الإنسان لإرضاء المواطن، مشيرة إلى أن هناك ضرورة للتركيز على حقوق الإنسان الاجتماعية والتنموية ، وليست الحقوق السياسية فقط، لأن الحقوق مرتبطة ببعضها البعض.

أشارت إلى أن القضاء على فيروس سي معجزة، يجب أن توضع على قمة ملف حقوق الإنسان في مصر، كما أن ما حققته مصر في دعم المرأة غير مسبوق، وهذا يأتي في اطار تفعيل حقوق الإنسان.

وجهت التحية للبرلمان الأوروبي قائلة: "أشكر البرلمان الأوربي، فهناك أحد النواب هنأ مصر بإدارتها الناجحة في قمة المناخ "كوب 27"، والحوارات الحرة التي حدثت على هامش المؤتمر، ودعم مصر لحقوق الإنسان رغم ما تعانيه من تحديات".

