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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

7 ملوك من الفراعنة تنافسوا للسيطرة على العالم.. أحداث مثيرة لأول مرة

الحضارات السبعة
الحضارات السبعة

تصدر المواقع والصحف العالمية خبر يحمل عنوان “7 ملوك من الفراعنة يتنافسون للسيطرة على العالم”، ظن قراء الخبر الغامض أنه جزء من معلومة تاريخية حقيقية لكن اتضح أن الأمر مختلف.

الحضارات السبعة

تصدر لعبة “Civilization 7 - الحضارات السبعة” إصدارات جديدة ومتنوعة على مر السنين، لكن طريقة لعبها الأساسية ظلت متشابهة في كل إصدار، لكن هذه المرة تحمل النسخة المرتقبة أبطال حقيقين من ملوك مصر القديمة.

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تمزج اللعبة الإستراتيجية المبنية على أساس الدور الأيقوني، بناء العالم بشكل مستوحى من التاريخ واللعب المفتوح مع حضارات واقعية، ويختار كل شخص شخصية تاريخية.

على الرغم من عدم تأكيد أبطال الإصدار الجديد بعد، لكنها تطرح سؤالًا واضحًا حول الحضارات أو القادة الجدد الذين سيكونوا أبطال اللعبة، وواحدة من العديد من الحضارات الواقعية التي ظهرت في اللعبة هي مصر القديمة.

ووفقا لموقع “جيمرانت” كانت الحضارة المصرية القديمة مؤثرة على مر العصور، حيث حقق المصريين القدماء تقدما كبيرا في الرياضيات والعلوم والطب والهندسة المعمارية، ويتضمن تاريخ مصر الممتد 3000 عاما مجموعة متنوعة من الحكام الذين أخذوا المجتمع المصري في اتجاهات مختلفة للغاية.

في الإصدار السابق، اختارت اللعبة أن تكون مصر بقيادة“الملكة كليوباترا”، لكن في الإصدار الحالي ستتضمن مجموعة واسعة من الخيارات للقادة المصريين الآخرين.

الملكة حتشبسوت

عن دورها التاريخي، تعد حتشبسوت ثاني امرأة تحمل لقب فرعون في مصر، وهو لقب عادة ما يكون مخصصًا للرجال. حسب بعض الروايات ، كان عليها أن ترتدي لحية مزيفة لتناسب الصورة التقليدية للحكام.

على الرغم من الترتيب التقليدي للملكية المصرية، تمكنت حتشبسوت من أن تصبح ملكة في مجموعة فريدة من الظروف التي منحتها قدراً كبيرا من السلطة.

في اللعبة

بناءً على المعلومات المتاحة حول فترة حكمها ، ستحتاج حتشبسوت إلى أن تكون مصممة للاعبين المهتمين بالفوز الاقتصادي، هناك عدة طرق يمكن من خلالها القيام بذلك.

ويمكن أيضًا دمج اهتمام حتشبسوت بالهندسة المعمارية في شكل مزايا لبناء عجائب، ويجب أن يكون المعبد الجنائزي مبنىً فريدًا بالنسبة لها.

الملك إمحوتب

المعلومات المعروفة عن حياة الملك إمحوتب محدودة، وكان صديقًا شخصيًا للملك زوسر وقد أعجب به كثيرًا، وُصِف بأنه رجل فائق الذكاء شغل عدة مناصب بارزة بما في ذلك رئيس الكهنة ، وجراح، مهندس معماري، وتفوق على أبقراط الملقب بـ "أبو الطب الحديث"، وأشهر إنجازاته كانت تصميم قبر لفرعون زوسر.

في اللعبة

من الناحية الفنية ، كان فرعون في ذلك الوقت هو زوسر ، لكن إمحوتب أصبح شخصية بارزة ومؤثرة في التاريخ المصري لدرجة أنه من المحتمل أن يعمل كقائد. ومن المحتمل أن يكون دوره في اللعبة قائدًا متخصصًا في الثقافة والدين والعلوم.

ويمكن تطوير الجانب الثقافي من خلال المكافآت لبناء مبانٍ فريدة مثل الآثار والعجائب، وتأثيره على العلوم والرياضيات إلى أوقات بحث أسرع.

بطليموس الأول

بدأت مسيرة بطليموس كجنرال تحت قيادة الإسكندر الأكبر، عندما توفي الإسكندر شابًا بشكل غير متوقع دون وريث أو خطة خلافة، وانهارت إمبراطوريته بسرعة حتى تمكن بطليموس من تكوين جيش والسيطرة على مصر، ونصب نفسه ملكا على مصر، وأسس دينا جديدا جمع فيه معتقدات يونانية ومصرية.

في اللعبة

سيكون بطليموس في اللعبة قائدًا متعدد الأدوار، وهذا سيجعله قائدًا أكثر تحديًا للاعبين ذوي الخبرة، ويمكن أن يلعب دورا في علم اللاهوت.

رمسيس الثاني

ربما يكون رمسيس الثاني هو ثالث أو رابع أكثر الفراعنة شهرة في مصر، بعد توت عنخ آمون وكليوباترا ، والمفضل لدى علماء الآثار في القرن التاسع عشر.

كان حكم رمسيس الثاني الذي استمر 66 عامًا بمثابة واحدة من أطول فترات حكم أي فرعون مصري وشهد بعض التطورات الرئيسية. أصبح فرعونًا خلال فترة الاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعرضت خلالها مصر للتهديد من قبل أطراف خارجية متعددة.

في اللعبة

يمكن تمثيل مشاركة رمسيس الثاني بأنه صاحب أول معاهدة سلام، ويمكن أن يظهر على أنه أكثر فاعلية في التفاوض على السلام مع القادة الآخرين

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