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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع إيران: أوكرانيا لم تقدم دليلا على استخدام روسيا لطائراتنا ضدها

درون ايرانية
درون ايرانية

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، الإثنين، خلال اجتماع خبراء مشترك: إن كييف فشلت في تقديم أي دليل على أن روسيا كانت تستخدم طائرات إيرانية دون طيار في حربها ضد أوكرانيا.

وفي نوفمبر؛ طلبت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عقد اجتماع خبراء مشترك مع كييف؛ بشأن مسألة الإمدادات المزعومة بطائرات إيرانية دون طيار لروسيا؛ لاستخدامها في ضربات ضد أهداف أوكرانية.

وقال الوزير الايراني- في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومية، إن أوكرانيا لم تظهر أي وثائق تثبت استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في الصراع خلال اجتماع الخبراء الأوكرانيين والإيرانيين.

وأضاف أشتياني أن إيران وروسيا تتعاونان منذ فترة طويلة في المجال العسكري، لكنهما لم يتفاعلا أبدًا بشأن مسألة إمدادات الطائرات بدون طيار خلال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

واتهمت الدول الغربية، إيران، مرارًا وتكرارًا، بتزويد روسيا بطائرات دون طيار، لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة لـ موسكو في أوكرانيا. 

ولم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع نفي كل من موسكو وطهران المزاعم باعتبارها كاذبة.

روسيا ايران الأمم المتحدة موسكو أوكرانيا محمد رضا

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