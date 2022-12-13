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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت..أسرار وكواليس أول يوم تصوير ومشهد لها أمام الكاميرا

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت؛ واحدة من أجمل الفنانات التي ظهرت على الشاشة، وفي ذكرى رحيلها؛ نكشف أسرارًا عن حياتها. 

تنتمى زبيدة ثروت لأسرة ذات أصول شركسية ووالدتها حفيدة السلطان حسين كامل، وفازت فى صباها فى العديد من مسابقات الجمال، وحصلت على لقب ملكة جمال الشرق فى مسابقة نظمتها مجلة الجيل، ومسابقة أجمل 10 وجوه للسينما وهو مسابقة أجرتها مجلة الكواكب، وهو الفوز الذى رشحها  للمشاركة فى فيلم "دليلة"، بطولة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وشادية، وكان هذا أول ظهور لزبيدة ثروت على الشاشة عام 1956، لتنطلق بعد ذلك فى مشوارها الفنى وتحوز لقب صاحبة أجمل عيون فى السينما، وقطة السينما.

وكان لأول ظهور لزبيدة ثروت؛ قصة لم تنساها طوال حياتها، حيث كانت النجمة الجميلة وقتها لا تتجاوز 17 عاما، وفى حوار نادر؛ تحدثت قطة السينما الجميلة عن كواليس أول يوم تصوير وأول مشهد لها أمام الكاميرا فى فيلم دليلة.

وقالت زبيدة ثروت أنها لم تنم طوال الليل انتظارا وشغفاً لوقوفها أمام الكاميرا، وعندما ذهبت للاستديو دخلت غرفة الماكياج واستعدت للمشهد وقال لها المخرج: انتى هتقعدى على الكرسى هنا، ولما شادية تدخل، هتقومى تجرى تستقبليها، وهتسألك: إزاى أختك مجاتش، وهتردي: زمانها جاية "

 وأشارت زبيدة ثروت إلى أنها جلست على المقعد وأعجب المخرج بجلستها وقال لها: "برنسيسة"، وأكسبتها هذه الكلمة ثقة وبددت مخاوفها، مؤكدة أن المخرج محمد كريم أشار عليها بأن تكون طبيعية، ولكنها حين وقفت نظر إليها، فنظرت إليه، وهنا غضب المخرج وصرخ "ستوووب"، وقال لها بعتاب شديد: "يامودموزيل بتبصيلى ليه؟، أنا ممثل معاكم؟، أنا جوه الكاميرا؟".

وارتعدت الفنانة المبتدئة وقالت فى نفسها أنه لم يوجهها تنظر إلى الكاميرا ولا تعرف مكان الكاميرا فأين تنظر ومتى وهى فنانة جديدة ليس لديها أى خبرة بالتمثيل، وخفضت وجهها إلى الأرض فى حزن شديد، وهى تشعر أن كل من في الاستديو ينظرون إليها، واستمر المخرج محمد كريم قائلا: "يا آنسة، اللى بتستقبل واحدة؛ ما تبصش لحد تاني، تجري ناحيتها وتبصي لها وتكلميها.. مفهوم؟".

وهنا لم تتمالك زبيدة ثروت دموعها وانفجرت فى البكاء، ثم هروت إلى غرفة الماكياج لتبكى بعيدا عن الناس وهى تشعر بالفشل. 

وقالت زبيدة ثروت: "فوجئت بالفنانة شادية تجرى ورائي، وربتت على خدى؛ وكأنها تداعب قطة صغيرة وهى تقول :"ما تعيطيش يا أمورة ، هما الحلوين يعيطوا كده؟". 

وأضافت: "بعد قليل جفت دموعى، وأضحكتنى شادية بخفة ظلها المعروفة، وعدت معها إلى البلاتوه، ووجدت محمد كريم ينتظرنى وهو هادئ ومبتسم، قائلا: "خلصنا دموع يا حلوة"، فضحكت وعدت إلى مقعدي لأصور أول لقطة فى حياتي دون أن أنظر للمخرج".

وفاة زبيدة ثروت

ورحلت زبيدة ثروت عن  عالمنا عام 2016 عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، فقد أُصيبت بسرطان الثدي، وبسبب شراهتها في التدخين، أصيبت أيضًا بسرطان الرئة

زبيدة ثروت ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت وفاة الفنانة زبيدة ثروت

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