عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل كارول سماحة في الأردن.. 16 ديسمبر

كارول سماحة
كارول سماحة

تحيى النجمة كارول سماحة، حفلاً غنائيًا فى الأردن يوم الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر، ومن المقرر أن تقدم المطربة اللبنانية باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور بحماس.

وطرحت النجمة كارول سماحة، الأيام الماضية أغنيتها الجديدة  "مغرومة بمين"، وتقدمها باللون الرومانسي بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة، التي تعاونت معها سابقا في 4 أعمالاً فنية حققا بها نجاحا مبهراً خلال الفترة الماضية.

كما حصدت كارول سماحة مؤخرًا جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان".

آخر أعمال كارول سماحة

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتي قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

كارول سماحة النجمة كارول سماحة مغرومة بمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

موضوعات متعلقة

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ابتسام تسكت تكشف تطورات حالتها الصحية

أخبار الفن.. تفاصيل زيارة إلهام شاهين للمطربة أنغام.. وعيد ميلاد حميد الشاعري

أوس أوس أحدث المنضمين لفيلم بعد الشر

غادة عبد الرازق تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني في هذا الموعد

تفاصيل دور حنان مطاوع في مسلسل سر السلطان بـ رمضان 2023

إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد

تفاصيل حفل حسين الجسمي في رأس السنة 2023

ماغي بو غصن تنتهي من تصوير مسلسل للموت 3

ترشيحاتنا

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

بسبب إلغاء هدفين | قرار عاجل من الإسماعيلي ضد حكم مباراة فيوتشر

ليس باتشيكو |تعرف على المدرب الأقرب لتولي مهمة المصري

حكم تجسيد القصص القرآني في الأعمال الفنية.. علي جمعة يرد

الحبس سنتين وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التنقيب عن المعادن بدون ترخيص

تراجع كبير بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 -12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحصل على فيتامين د في الشتاء

أيام صعبة.. هذا ماذا يحدث في بريطانيا.. إضرابات عمالية ضخمة تجبر الجيش على نزول الشوارع.. والحكومة تواصل عقد لجنة “كوبرا” للطوارئ

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ