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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة أمريكية تسمح لنيويورك بفرض قيود على امتلاك الأسلحة

صدى البلد

سمحت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، لنيويورك، بتقييد حمل الأسلحة النارية؛ بموجب قانون جديد تم تبنيه في أعقاب حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي وسع حقوق الأسلحة.

وأوقفت محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية، أمر قاضٍ، صدر- الشهر الماضي- بمنع المسؤولين من تنفيذ جزء من القانون الجديد الذي يجعل من حمل السلاح على الممتلكات الخاصة جناية دون موافقة صريحة من مالك العقار.

ويمثل هذا الأمر؛ أحدث مثال لمحكمة الاستئناف الفيدرالية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها لإبقاء حكم قضى بمنع أجزاء كبيرة من قانون تحسين الحمل المخفي ، الذي أقره المجلس التشريعي للولاية بقيادة الديمقراطيين هذا العام.

وتم سن القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا في يونيو  نظام التصاريح الصارم للسلاح في الولاية وأعلنت لأول مرة أن دستور الولايات المتحدة يحمي حق الشخص في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.

وجعل القانون الجديد الحصول على ترخيص الأسلحة النارية أكثر صعوبة اعتبارًا من الأول من سبتمبر ، ومنع الأسلحة النارية من قائمة طويلة من الأماكن العامة والخاصة 'الحساسة'.

ورفع اثنان من مالكي الأسلحة النارية ومجموعتين لحقوق السلاح ، بما في ذلك تحالف سياسة الأسلحة النارية ، دعوى قضائية للطعن في بند جعل من حيازة سلاح ناري على أي ملكية خاصة جريمة ما لم يكن مالك العقار قد سمح بذلك بعلامة أو بإعطاء موافقة صريحة.

وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون سيناترا ، المعين من قبل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في بوفالو ، في قرار صدر في 22 نوفمبر إلى أن البند ينتهك حق التعديل الثاني للدستور الأمريكي في 'الاحتفاظ بالأسلحة وحملها'.

وقال سيناترا إن المادة غير دستورية بموجب سوابق حقوق السلاح للمحكمة العليا و 'ستتدخل في حقوق التعديل الثاني للمواطنين الملتزمين بالقانون الذين يسعون للدفاع عن النفس خارج منازلهم.'

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