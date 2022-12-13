هدوء نسبي للدولار قبل عاصفة مؤشر أسعار المستهلكين والبنك المركزي الأوروبي

استقر سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء تزامنا مع إصدار بيانات التضخم الأمريكية والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للعام الجاري، حيث ينتظر المستثمرون تحديث توقعات أسعار الفائدة.

وقبل شهر، أطلقت مفاجأة صغيرة على الجانب السلبي العنان لموجة من شراء السندات وبيع الدولار مع توقع أن التضخم قد بلغ ذروته.

وستختبر الأرقام المستحقة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش هذا الافتراض، في حين أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء من شأنه أن يوفر بعض الملاحظات الفورية المعقولة من صانعي السياسة.

وارتفع الدولار بنسبة 0.8٪ مقابل الين خلال الليل واستقر عند 137.62 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء. وحافظ على مكاسبه عند 0.6756 دولار لكل دولار أسترالي.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم الأساسي لشهر نوفمبر ثابتًا عند 0.3٪ على أساس شهري (USCPF = ECI) لكنهم يرون اعتدالًا في الوتيرة السنوية ، حيث شهدت الأسعار الرئيسية ارتفاعًا بنسبة 7.3٪ عن العام السابق (USCPNY = ECI).

وقال جون بريجز، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في NatWest Markets: 'قد يؤدي الإخفاق في أي من الاتجاهين إلى جعل الأسواق تفترض رد فعل متابعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي'.

وكان الدولار الأمريكي مدعومًا بتوقعات أسعار الفائدة المرتفعة والمتصاعدة حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الأموال القياسي لمواجهة التضخم، ما ترك العملة عرضة للبيع إذا بدا التضخم في انخفاض.

وتأرجح مؤشر الدولار عند 104.97 يوم الثلاثاء ، منخفضًا من أعلى مستوى في 20 عامًا عند 114.78 في أواخر سبتمبر.

وتراجعت أيضًا توقعات السوق لذروة أسعار الفائدة الأمريكية ، حيث تشير أسعار العقود الآجلة إلى أن سعر الأموال الفيدرالية - المحدد حاليًا بين 3.75٪ و 4٪ - يظل أقل من 5٪.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء ، في خطوة إلى أسفل بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وفي غضون ذلك، استقر اليورو عند 1.0541 دولار ، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 1.2269 دولار. كان الفرنك السويسري عند 0.9360 مقابل الدولار حيث يترقب المتداولون اجتماعات يوم الخميس للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري.

ومثل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، من المتوقع أن يرتفع الجميع بمقدار 50 نقطة أساس.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6386 دولار، فيما انخفض اليوان الصيني قليلاً يوم الاثنين حيث بدأ الحماس بشأن آفاق إعادة الانفتاح في الصين يتلاشى.