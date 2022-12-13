انتقاما من الأم.. أب مصري يعذب بناته الـ3 في المنزل| تفاصيل مروعة

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي استغاثة من 3 بنات تعرضن للتعذيب على يد والدهم، ويظهر فيها آثار علامات جروح حمراء اللون على مناطق متفرقة من أجسادهن وكدمات باللون الأزرق.

ونشرت صفحة "أطفال مفقودة" صورا تفيد بآثار تعذيب أب لبناته الثلاثة.

وكانت قد تواصلت والدة البنات الثلاثة مع الصفحة وأرسلت لهم صورة جسم أطفالها ظاهرا عليها آثار التعذيب على أجسادهن.

وبحسب ما روته الأم، كانت قد انفصلت عن الأب وتزوجت بعد انفصالها عم والد بناتها، ثم تحول الأب لتعذيب بناته انتقاما من الأم.

ترجع هذه الصور إلى واقعة حدثت من شهر، ومنذ هذه الواقعة لم تستطع الأم التواصل مع بناتها وحاولت تراهم في المدرسة لكنه منعهم من الذهاب إلى المدرسة.

أعلنت صفحة "أطفال مفقودة" أنها ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة المصرية، لمعرفة مصير الأطفال وإجبار الأب على الموافقة بذهاب الأطفال للمدرسة والتعهد بحسن رعاية الأطفال وتغليب مصلحة للأطفال.