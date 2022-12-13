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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية بالقرب من 16 بلدة

صدى البلد

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قواتها تصدت لهجمات روسية بالقرب من 16 بلدة في أنحاء متفرقة من البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء - أن وحدات قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات الروس في 16 منطقة، منها (نوفوسيليفسكي وستيلماخيفكا ونوفويهيوريفكا وماكييفكا وشيرفونوبوبيفكا وبيلوهوريفكا وفي لوهانسك وباخموت وكوردشيفكا)، لافتة إلى أن القوات الروسية تركز جهودها لشن أعمال هجومية في اتجاهات (ليمان وباخموت وأفدييفكا وزابوريزهزيا) وتحاول في اتجاهات أخرى كبح جماح أعمال وحدات الدفاع الأوكرانية بقصف مواقع القوات والقرى الواقعة على طول خط التماس وتحصين المعدات الهندسية للخطوط والمواقع الدفاعية.

وأضاف البيان "أن القوات الروسية شنت 7 ضربات صاروخية، من بينها 5 هجمات على البنية التحتية المدنية لمدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك، بالإضافة إلى 79 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مدينة خيرسون؛ حيث تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
وفي سياق متصل، قال وزير التعليم الأوكراني سيرهي شكارلين "إن 68٪ من حوالي 26550 مؤسسة تعليمية قي أوكرانيا لديها ملاجئ من القنابل"، وأضاف "اعتبارا من أمس، تم إجراء تفتيش لما يقرب من 26550 وتبين أن ما 68٪ منها لديها ملاجئ من القنابل".
وتابع "أنه على وجه الخصوص، أنشأنا الملاجئ في 56.1٪ من مدارس رياض الأطفال و74.7٪ من المدارس الابتدائية و94.78٪ من مؤسسات التعليم المهني والتقني، كما أن 87.8٪ من مؤسسات التعليم العالي لديها أيضًا ملاجئ من القنابل".
ووفقًا له، فإن المجتمعات المحلية وأصحاب المؤسسات التعليمية يواصلون إقامة ملاجئ من القنابل حتى تتاح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلاب فرصة الدراسة بشكل تقليدي في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية.

فاطم/ت م ش/ن ه ل

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