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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالى تكشف عن كواليس مسلسل "العمدة" .. صور

صدى البلد

كشفت الفنانة منة فضالى عن صور من كواليس مسلسل “العمدة” المقرر عرضه فى رمضان 2023. 

وعلقت منة فضالى على الصور :" ياترى نرجس سرحانة فى ايه ، نرجس مسلسل العمدة استنىنا رمضان 2023”.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيديا، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كل منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.

محمد سامى محمد رمضان الفنانة منه فضالى إيمان العاصي هالة صدقي مي كساب مسلسل “العمدة” مسلسل العمدة محمد رمضان

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