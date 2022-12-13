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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 30٪ ارتفاعا في قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة عام 2020/2021

مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 12 / 2022 النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام / الاعمال العام، لعام 2020 / 2021.

وبحسب نشرة الجهاز وصل إجمالي  قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 و كذلك قيمة الطرق والكباري والانفاق المنفذة 17.0 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 17.7مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة انخفاض قدرها 4.0٪

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وأشارت النشرة إلى أن إجمالي قيمة  محطات وشبكات المياه المنفذة  بلغ4.3 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 3.3مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرها 30٪، ومحطات وشبكات المجاري المنفذة 5.8 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 5.2مليار جنيه عام (2019/2020)بنسبه زيادة قدرها 12.0٪

ووصل إجمـالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 0.7 مليارجنيه عام (2020/2021) مقابل 0.8مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 15.7٪و المباني التعليمية المنفذة 1.0 مليار جنيه عام (2020/2021)مقابل0.5مليار جنيه عام( 2019 /2020) بنسبة زيادة قدرها 88.6 ٪.

وبلغ إجمالي قيمة المباني السكنية المنفذة 3.4 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 3.3 مليار جنيــه عام (2019/2020) بنســبة زيادة قدرها 3.7٪
 

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