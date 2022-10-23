عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعبئة والإحصاء: دراسة لتحديد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دخل الأسرة المصرية

صدى البلد

قال  اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إنهم بصدد الإستعداد لإجراء تعداد اقتصادي والذي يعتبر التعداد السادس في مصر.

وأوضح بركات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" التعداد يرصد كافة المقومات الاقتصادية سواء على مستوى الانشطة أو القطاعات، وهم يستهدفون إجراء تعديل وإضافة المنشآت الاقتصادية".

وأشار إلي أنهم بضدد إجراء دراسة لتحديد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دخل الأسرة المصرية،  وسيتم اعلان نتائجها خلال شهر.

ولفت إلي أنه  هناك أكثر من 2 مليون منشأة على مستوى القطاع الخاص غير الرسمي، ومعظمها منشآت متناهية الصغر.

حضرة المواطن الاحصاء القطاع الخاص قناة الحدث اليوم الأسرة المصرية متناهية الصغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 بالدوري الإنجليزي

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

لابسة عباية في الشارع .. مفاجأة جديدة في أزمة احتجاز شيرين بمصحة نفسية

ترشيحاتنا

أحمد العوضى يكشف عن استلام عامل النظافة وظيفة جديدة .. تفاصيل

قطعت 160 كم فقط .. لامبورجيني ريفينتون النادرة "للبيع" |صور

هل رسول الله حي في قبره وصلاتنا تصل إليه؟ علي جمعة يرد بالدليل

طلب غريب.. كيم كاردشيان تطلب من والدتها عظامها لـ تحولها مجواهرات

عاصي الحلاني: مسرح دار الأوبرا حلم كل النجوم| خاص

هاني حتحوت : أحمد فتحي خارج حسابات بيراميدز.. واللاعب يطالب بحسم موقفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: أحذر هؤلاء الأشاص اليوم

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 : مفاجآت في انتظارك اليوم

فوائد خارقة..ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

بعد انتقادها في العمرة .. فيديو جديد لـ سالي عبد السلام

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ