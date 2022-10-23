التعبئة والإحصاء: دراسة لتحديد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دخل الأسرة المصرية

قال اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إنهم بصدد الإستعداد لإجراء تعداد اقتصادي والذي يعتبر التعداد السادس في مصر.

وأوضح بركات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" التعداد يرصد كافة المقومات الاقتصادية سواء على مستوى الانشطة أو القطاعات، وهم يستهدفون إجراء تعديل وإضافة المنشآت الاقتصادية".

وأشار إلي أنهم بضدد إجراء دراسة لتحديد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دخل الأسرة المصرية، وسيتم اعلان نتائجها خلال شهر.

ولفت إلي أنه هناك أكثر من 2 مليون منشأة على مستوى القطاع الخاص غير الرسمي، ومعظمها منشآت متناهية الصغر.