بيانات مصر | التعبئة والإحصاء : رصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للدولة

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا السبت المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرصد الإحصائي المصري " بيانات مصر".

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له اليوم إن المؤتمر ينطلق تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، واللواء خيرت بركات - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين و ممثلي الوزارات و الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.



وأضاف التعبئة والإحصاء في بيانه، أن المرصد الإحصائي "بيانات مصر" يهدف إلي رفع الوعي الاحصائي للمواطن من خلال رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الممثل بالإحصاءات والمؤشرات التي يصدرها الجهاز، ولتحقيق هذا الهدف يوفر المرصد موقعا الكترونيا يساعد الإعلاميين علي الاطلاع علي كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية لعرضها بأسلوب مبسط للمواطن المصري من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة إيمانا من الجهاز بأهمية دور الإعلام في رفع الوعي للمواطنين .