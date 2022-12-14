حوادث مؤلمة نشرت الحزن على الأسر المصرية منذ بداية العام الدراسي |تفاصيل

انتشر في الآونة الأخيرة ومع بداية العام الدراسي الحالي العديد من الحوادث داخل أسوار المدارس، التي أثار عدد منها جدلًا واسعًا بين كثيرين نتيجة عدد من الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها طلاب في عدد من المدارس المصرية.

في هذا التقرير يرصد لكم “صدى البلد” أبرز الحوادث التي شهدتها مدارس مصرية منذ انطلاق العام الدراسي الحالي.

حادث مدرسة المعتمدية

أمر النائب العام، بمباشرة التحقيق في واقعة انهيار سور سلم خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بكرداسة، والتى أسفرت عن مصرع طالبة متأثرة بإصابتها.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال المسئولين والشهود بها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة بمستشفى إمبابة العام، وسؤال المصابات به، واللاتي بلغ عددهن 15 مصابة.

وتلقت النيابة إخطارًا من الشرطة مفاده أنه عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة صباح اليوم الأحد، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على دَرَج السلم المؤدي للطابق العلوي، مما أدى لانهيار جزئي بالسياج الخرساني للدرج، وبلغ الانهيار نحو مترين، مما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى.

وتشكَّل فريق تحقيق انتقل إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال مديرها، ومشرف الدور، ومشرف اليوم، ومسئولي الأمن والصيانة بها، وكذا سؤال المسئولين بهيئة الأبنية التعليمية ورئيس حي كرداسة، وسائر مِن يمكن سؤالهم من الشهود.

كما انتقل فريق آخر إلى مستشفى إمبابة العام لسؤال المصابات ومناظرة المتوفاة، حيث وقفت النيابة العامة حتى ساعته على إصابة خمس عشرة فتاة، ووفاة واحدة من جراء الواقعة.

كانت محافظة الجيزة تلقت بلاغاً بوقوع جزء من درابزين سلم نتيجة لتدافع الطالبات بمدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة، الامر الذي أسفر عن إصابة عدد من الطالبات بإصابات طفيفة وقد توجهت سيارات الاسعاف على الفور وتم نقلهن إلى مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالاتهمن الصحية.

وتبين من الفحص الأول، أن سور سلم انهار جزء منه ما أسفر عن إصابة عدد من الطالبات إصابات طفيفة، وتجري قوات الأمن إجراء التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود حالات إصابات أخرى من عدمه.

وفرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا حول المدرسة بعد انتشار أنباء انهيار السور بين أولياء الأمور الذين تجمعوا حول المدرسة للاطمئنان على بناتهم.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واقعة تدافع عدد من طالبات مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن إصابة 7 طالبات وتم نقلهن لمستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكلف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة الأمر وتوفير كافة احتياجات الطالبات المصابات، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين.

سقوط طالبة من الدور الثالث في العجوزة

شهدت مدرسة سيد الشهداء بحي العجوزة، بالجيزة، واقعة سقوط طالبة بالصف الثاني الابتدائي من الطابق الثالث، مما أدى الى مصرعها داخل المستشفى.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، اخطاراً من العميد هاني الشعراوي رئيس قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط طالبة من علو بمدرسة سيد الشهداء بمنطقة ميت عقبة، ونقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وبالفحص تبين أن طالبة في المرحلة الابتدائية حاولت الهرب من معلمها بالمدرسة المشار إليها، بمشيها في خطوات مسرعة خشية ملاحقته لها وضربها، وفي أثناء ذلك سقطت الطفلة من الطابق الثالث، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم نُقلت على أثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، صباح يوم الإثنين الموافق ٣/١٠/٢٠٢٢، أثناء اليوم الدراسي اليوم وذلك عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة.

وانتقل فريق التحقيق برئاسة المستشار محمد حميدة، وعضوية كلٍ من المستشار ياسر الهواري، والمستشار محمد طارق، لموقع الحادث وتم إجراء المعاينة اللازمة وسؤال المختصين بالمدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفاة طالبة بأزمة قلبية

كما توفيت طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتدائية بمركز كفر صقر، عقب تعرضها لأزمة قلبية، وتم نقلها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط طالبة تُدعى “ناريمان”، بمدرسة الإمام علي الابتدائية، التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، داخل المدرسة إثر تعرضها تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى كفر صقر لمحاولة إسعافها، ولكنها فارقت الحياة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ان الطفلة المتوفاة الى رحمة مولاها كانت تعاني من مشاكل بالقلب وأصيبت بأزمة قلبية تم نقلها الى المستشفي ولكنها فارقت الحياة.

وتقدمت المديرية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة معلم بطابور الصباح

توفي إبراهيم محمد عبد الوهاب القحافي، معلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات، في طابور الصباح، أثناء إلقائه كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط على الأرض، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بوفاة معلم أثناء إلقائه كلمة في طابور الصباح، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية، لمستشفى بيلا المركزي، لإنهاء إجراء الدفن الخاص بالمعلم.

ومن جانبه، نعى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعلم الذي انتقل للرفيق الأعلى أثناء عمله، داعيا الله أن يتغمده بواسع مغفرته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مقدما العزاء لأسرته ولكل المعلمين، مؤكداً أن الله اختار له حسن الخاتمة أثناء تأدية عمله وأثناء إلقاء كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة ميلاد البشير.

أزمة قلبية مفاجئة

حالة من الحزن سيطرت على رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد أن أعلنت مدرسة عثمان بن عفان عبر صفحتها على “فيس بوك”، عن وفاة تلميذة تدعى يارا طارق، بالصف الرابع الابتدائي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكشفت جنة علاء، ولية أمر أحد زملاء التلميذة المتوفاة، كواليس وفاتها، حيث قالت: “كان آخر فويس للبنت وهي تتحدث لمدرسها قائلة: أنا مش عارفة الحل إيه يا مستر وأنا تعبانة، وماتت على الملزمة”.

وتساءلت ولية الأمر: “ليه طفلة في سنة رابعة يقف قلبها بسبب المذاكرة والضغط والتفكير في الامتحانات؟ ليه صعبتوا المناهج على العيال؟”.

وقال طه عبد البر، ولي أمر أحد التلاميذ بالمدرسة: “البنت دي رحمة الله عليها ضحية الصف الرابع الابتدائي ومناهجه التي تتسم بأنها في منتهى الصعوبة، وفوق قدرة دماغ تلميذ عنده ١٠ سنوات، وأنا ولي أمر ولازم يكون في حل وإلا هننتظر ضحية تانية”.

وقال جلال عيسى: “المذاكرة عمرها ما تعمل كده، لكن الإهمال بيعمل أكتر من كده ربنا يرحمك يا حبيبتى برحمته”.

من جانبه، نشر الجروب الرسمي لـ مدرسة عثمان بن عفان عبر “فيس بوك” نعيت للتلميذة المتوفاة جاء نصه كالتالي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الطالبة يارا طارق، بالصف الرابع الابتدائي 4e، إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزلها، وتتقدم أسرة مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات ومديرها الأستاذ حسن جمعة بخالص تعازينا القلبية لوالد ووالدة الطالبة، ونسأل الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته فهي ملاك الجنة.. نسألكم الدعاء”.

اعتداءات جديدة على المعلمين

تعرّضت مديرة مدرسة الشهيد أيمن محمد متولي ( الرشاد سابقا) بحلوان ، بالسب والشتائم من أحد أولياء الأمور وقام مسئولو النقابة الفرعية باستدعاء الشرطة وعمل محضر إثبات حالة.

وقام ولي الأمر باقتحام المدرسة بعد منعه من الدخول قبل المواعيد المحددة لأولياء الأمور، وتعدى على مديرة المدرسة بالسب ، ومن جانبها قبلت مديرة المدرسة الصلح مع ولى الأمر بعد تدخل عدد من الوسطاء ، وقررت الإدارة التعليمية نقل أبناء ولي الأمر إلى مدرسة أخرى.

كما تعرضت اليوم أيضا معلمة ومدير مدرسة "الستينى" التجريبية المشتركة بالبحيرة ، لإصابات جسدية بالغة نتيجة تعدى أسرة طالب بالمدرسة عليهما بالضرب المبرح ، مما أدى إلى إصابة المعلمة رباب أحمد بجروح خطيرة فى الرأس كان نتيجتها 100 غرزة جراحية، وتم عمل محضر بقسم شرطة كفر الدوار لإثبات الحالة، ونقل المعلمة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقامت أسرة الطالب بالتهجم على المعلمة ومدير المدرسة بالضرب وتوجيه السباب لهم ، بسبب اختفاء ابنهم بعد انتهاء اليوم الدراسي ، وقاموا بضرب المعلمة مما أدى إلى أصابتها بجروح فى الوجه و تهشم بالرأس.

وتبين بعد ذلك ان الطالب تأخر لأنه استقل أتوبيس خاطئ من الأتوبيسات التى يتعاقد معها الأهالى وليس اتوبيس خاص بالمدرسة .

كتم الأنفاس

تداول العشرات من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بمنطقة النزهة بمصر الجديدة صورا ومقاطع فيديو لطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية يقومون بتقليد تحدي كتم الأنفاس المنتشر على تطبيق «تيك توك».

وأرسل أولياء الأمور استغاثة لوزارة التربية والتعليم لإحكام السيطرة على المدارس وحماية الطلاب من تقليد السلوكيات الخاطئة والتي قد تؤدي للوفاة.

وأكد أولياء الأمور أن الطلاب يقومون بكتم أنفسهم حتى يصل الطالب لمرحلة الإغماء.

وأكد أحد أولياء الأمور من الأطباء أن خطورة الموقف في وقف وصول الأكسجين للمخ مما يؤدى للإغماء وقد يتسبب في حالات وفاة.

وطالب أولياء الأمور بمراقبة المحتوى الذي يشاهده الطلاب حماية لهم .

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا، أعلنت خلاله أنها رصدت قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة تحمل اسم "تحدي كتم الأنفاس"، وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

كما تهيب وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكًا أساسيًا مع الوزارة في تربية الطلاب.

واقعة ارمي صاحبك

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن انتشار خبر عن تعرض أحد طلاب احدى المدارس الدولية بالعبور ، بإصابات بالغة في النخاع الشوكي وفقرات العمود الفقري أدت إلى اشتباه في إصابته بالشلل ، بسبب ممارسة تحدي جديد من تحديات “تيك توك”.

حيث انتشر على فيس بوك فيديو يرصد تفاصيل التحدي الذي أدى لإصابة الطالب ، وهو تحدي جديد من تحديات الموت انتشر في المدارس “ ارمي صاحبك في الهوا عشان تشوف قوة تحمله”

يذكر أن هذا التحدي ليس هو الوحيد المنتشر في المدارس ، بل ان هناك عددا من تحديات تيك توك منتشرة بشكل واسع بين بعض طلاب المدارس ، فهناك على سبيل المثال ما يسمى بـ تحدي كتم الانفاس او تحدي الموت ، والذي يتم بتسجيل الشخص من خلال حسابه عبر التطبيق التيك توك ثم يطلب من اللاعب تعتيم الغرفة، ومن هنا جاء مصطلح تحدي التعتيم أو«Blackout challenge»، وبعدها يسجل المشارك مشاهد للحظات كتم النفس، بحجة أنهم سيشعرون بأحاسيس مختلفة، وأنهم سيخوضون تجربة لا مثيل لها.

وقد تسبب هذا التحدي في عدد من الوفيات في الدول الأوروبية والعربية، حيث أدى كتم التنفس المُتعمَّد إلى اختناق عدد من المُستخدمين وموتهم.

وهناك ايضا لعبة تشارلي التي تحكم على الطلاب بقطع الشرايين ، حيث ان لعبة "تشارلي تشارلي" charliecharliechallenge، أشبه بألعاب التواصل الروحاني مثل "ويجا"، وتعتبر أحد الطقوس المكسيكية التقليدية القديمة، ويقال إن اللاعبين ويكونون عادة من الأطفال أو المراهقين، يتواصلون مع روح طفل يدعي "تشارلي" لاستدعائه ثم سؤاله وإجابته تكون بـ"لا" أو "نعم".

وتقوم اللعبة على وضع قلم رصاص فوق الآخر على قطعة ورقة مكتوب عليها "نعم ..لا"، حيث يحيط بهما مربع مقسّم إلى أربعة أقسام ومكتوب في كل جزء عبارة yes وno موزعة بالتساوي.

وتبدأ اللعبة بطرح سؤال لمناداة شارلي، مثل "شارلي هل أنت هنا" أو "شارلي، هل يمكننا اللعب"، ومن ثم الانتظار حتى تبدأ الأقلام بالتحرك، ويقوم اللاعب بعدها بطرح الأسئلة، ويتولى "شارلي" الإجابة من خلال تحريك القلم إلى إحدى الإجابات إمّا yes أو no .

تحرك وزارة التربية والتعليم بعد انتشار تحديات تيك توك في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا أهابت خلاله بأولياء الأمور التأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنها وجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي.

طالب يتعدى على معلم بآلة حادة داخل مدرسة بأسيوط

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين ،برئاسة محمد عبد الله الأمين العام ، إخطارا من النقابة الفرعية بأسيوط يفيد بتعرض ( ح.ب) معلم بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية ، التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بأسيوط ، للتعدى عليه بآلة حادة من قبل طالب داخل المدرسة ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن الطالب قام برفع آلة حادة على المدرس ،وتدخل على الفور بعض المعلمين من المدرسة وسيطروا على الطالب

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، عزت على حسن رئيس النقابة الفرعية بأسيوط لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مساندة للمعلم.

وفاة مدير مدرسة بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي في القليوبية

توفي ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الابتدائية بمحافظة القليوبية أثر تعرضه لحالة اعياء شديدة أثناء اليوم الدراسى ، بعد أن تم نقله للمستشفى ، لمحاولة إسعافه ،حيث توفي متأثراً بأزمة قلبية حادة.



وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مختار شاهين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية وأعضاء اللجنة النقابية بكفر شكر ، بالتوجه إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة .

هجوم مجهولين على مدرسة بالإسماعيلية

قام 6 ملثمين بالهجوم على مدرسة ثانوية في أبوصوير بمحافظة الاسماعيلية

وأكد شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أنه بخصوص هجوم بعض الأشخاص على مدرسة الشهيد محمود منصور الثانوية بأبوصوير بمحافظة الاسماعيلية ؛ أوضحت إدارة ابو صوير التعليمية ، أنه قام اليوم بعض الأشخاص بالهجوم بالعصي والشوم على المدرسة المذكورة للحاق بشخص كانوا يطاردونه.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : أثناء المطاردة قام الأخير بالدخول إلى المدرسة المذكورة لحماية نفسه بمن فيها ، هرباً من هؤلاء الأشخاص الذين يطاردونه

إصابة طالبة بحالة تسمم دوائي داخل مدرسة ببنها

شهدت مدرسة بنها التجارية المتقدمة إصابة طالبة بتسمم دوائي حيث تناولت أحد العقاقير الطبية المسكنة مما تسبب في إصابتها بحالة إعياء شديد وجري إستدعاء إسعاف ونقلها لمستشفي بنها الجامعي.

وتم إنقاذ حياتها وتقديم الرعاية الكاملة لها في وحدة السموم بالمستشفي.

مدرس يلقن طالب ثانوي علقة ساخنة بحوش مدرسة



شهدت مدرسة السادات الثانوية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة صادمة حيث أقدم مدرس علي تلقين طالب بالصف الثاني الثانوي باستخدام الأيدي والارجل الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمات وسحجات بالوجه وفقع جزئي بالعين داخل حوش المدرسة خلال فعاليات اليوم الدراسي وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطالب الضحية إلي طوارئ مستشفي المحلة العام .

معلمة تذنب تلاميذ 2 ابتدائي برفع الأيدي حصة كاملة

شهدت اليوم مدرسة التيسير التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، قيام معلمة اللغة الإنجليزية بـ “تذنيب ” تلاميذ بالصف الثاني الابتدائي برفع الايدي طوال الحصة من باب العقاب.

ومن جانبها أدانت إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، تصرف معلمة اللغة الانجليزية الذي وصفته بـ “العشوائي” ، مؤكدة أنه على الفور قررت فاتن مدكور مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، اتخاذ الإجراءات اللازم لمعاقبة معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة التيسير التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بالقانون ، والتي خالفت تعليمات وزير التعليم الذي أوصى بحظر تطبيق أي عقاب بدني على الطلاب في المدارس .

وفاة طالبة جديدة في الجيزة بعد تعرضها لإغماء مفاجئ داخل المدرسة

لقيت طالبة في مدرسة أبو رواش الإعدادية بالجيزة مصرعها اليوم أثناء اليوم الدراسي

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه اثناء الفسحة تعرضت الطالبة حبيبة لحالة إغماء وتم نقلها على الفور لغرفة الطبيب بالمدرسة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أنه بعد ذلك تم نقل الطالبة الى مستشفى الفاروق ولكنها توفت وفاة طبيعية في المستشفى.

وفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

داخل مدرسة شبرا النخلة الإعدادية بنات وتحديدا عندما قاربت الساعة حوالي العاشرة والنصف وخلال الحصة الرابعة وأثناء قيام معلمة اللغة العربية بشرح المادة فوجئت المُدرسة والطالبات بسقوط الطالبة وفاء أشرف هارون والمقيدة بالصف الثاني الإعدادي مغشيا عليها لينتقل علي الفور المدرسين ومشرف الدور ويتم نقل الطالبة الي مستشفي النخلة وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها وانتقالها الي رحمه مولاها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

مصرع طالب طب أسنان

لقي طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الدلتا الخاصة مصرعه، بعد سقوطه من الطابق الثالث علوي بالسكن الجامعي، وتم نقله لمستشفى دمياط الجديد، وتوفي عقب وصوله.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بسقوط طالب من شرفة السكن الجامعي بجامعة الدلتا الخاصة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الطالب يُدعى محمد طه، 19 سنة، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان، وكشفت التحريات أن الطالب حاول دخول الغرفة عن طريق شرفة الغرفة المجاورة، فاختل توازنه وسقط من الطابق الثالث علوي، وتم نقله لمستشفى دمياط الجديد في غيبوبة تامة، وتوفي عقب وصوله وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.