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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: لا تعاطف مع اي لاعب او مدرب لا يتحمل ضغوط المهنة

ميدو
ميدو

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة إلي لاعبي كرة القدم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

وكتب ميدو في تويتة له: “لاعب كرة القدم الذي لا يتحمل الضغوط من الافضل له ان يجد وظيفة اخرى!تخيل ان ربنا يكون مديك نعمة ناس كتير بتتمناها وهي ان يكون اكل عيشك من الحاجه اللي انت بتحبها وكنت بتلعبها وانت صغير بالساعات ببلاش!!ودلوقتي مضغوط وخايف تلعبها!اسف لا تعاطف مع اي لاعب او مدرب لا يتحمل ضغوط المهنة”.

قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

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وانتقد أحمد حسام ميدو، تسديد محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري لاضاعته ركلة الجزاء خلال مواجهة الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.      

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرار إسناد ركلة الجزاء لمحمود علاء في مباراة الاتحاد والأهلي قرار كارثي، آخر واحد ممكن يلعب ركلة الجزاء أمام الأهلي هو محمود علاء حاليا" 
أضاف: "في ضغط سوشيال ميديا عليه وجمهور الأهلي أمامه في المدرجات، القرار كان كارثيا".

وختم حديثه قائلا: "الجهاز الفني للاتحاد كان خاطئا في فكرة إسناد ركلة الجزاء لمحمود علاء".

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