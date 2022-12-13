ميدو: تحية لإدارة سيراميكا كليوباترا.. ويحيى الكومي يرغب في عودة حمزة الجمل للإسماعيلي

أثنى أحمد حسام ميدو، على إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بعد الحفاظ على أحمد سامي المدير الفني للفريق.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الصبر مهم في كرة القدم، وعدم الانسياق إلى وكلاء اللاعبين، أحمد سامي مدرب سيراميكا تم الصبر عليه من جانب الإدارة وبدأ بالفعل الفريق يستعيد مستواه المميز"

وعن تعادل الإسماعيلي مع فيوتشر سلبيا قال: "النتيجة جيدة بالنسبة للإسماعيلي كان هاما للإسماعيلي ألا يخسر".

وحول مصير المدير الفني الجديد للإسماعيلي قال: "يحيى الكومي يرغب في عودة حمزة الجمل للإسماعيلي وخالد زين يرغب في استكمال أيمن الجمل لمهمته الفنية".