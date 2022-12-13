تحفة معمارية.. مكتب بريد العتبة الرئيسي في ثوبه الجديد بعد الترميم| شاهد

في لافتة جميلة لإعادة أحياء أحد رموز القاهرة الخديوية، تم تطوير وترميم مكتب البريد الرئيسي بمنطقة العتبة، ذلك وفق رؤية مبتكرة تمزج بين الحفاظ على قيمته التاريخية والتطور التكنولوجي في تقديم الخدمات.

وقال المهندس أيمن خليل، استشاري تطوير وترميم مكتب بريد القاهرة الرئيسي، أن خطة العمل كانت قائمة على توظيف عناصر المبنى العريق مع مستحدثات العصر، معتمداً على خامات محلية الصنع ١٠٠٪؜ من أخشاب وحديد وإنارة، تضمن ترميم المبنى دون المساس بأصله.

وتابع خليل، أن التحدي كان في كيفية تحويل المبنى إلي مبنى صديق للبيئة، وفق خطة الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وبالفعل حرصوا على استخدام مواد طبيعية في الترميم، والسماح بدخول الهواء والشمس داخل المكتب قدر المستطاع، وتوفير مساحات للنباتات الخضراء.

وأوضح أن، التطوير تشعب ليشمل الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة لصالح العملاء والعمال ايضاً، من خلال زيادة إعداد شبابيك الخدمات، وساحات الانتظار، والاهتمام بخدمة ذوي القدرات الخاصة، والاعتماد على شبكة إلكترونية مثلى تسهل للعمال تقديم الخدمات بحداثة.

وعن جماليات المبنى المعمارية، كشف المهندس أيمن خليل، أنه تم تطوير كافة عناصر المبنى التراثية والتي يزيد عمرها عن ١٥٠ سنة بشكل دقيق، بدءاً من الأحجار والخرسانات، مع عمليات إدخال طرق حديثة للمكان من أعمال الكهرباء وكاميرات المراقبة والانترنت وخدمات الطوارئ.

يذكر أن، مكتب بريد "القاهرة الرئيسى" يقع على مساحة ١٢٢٠ متر مربع، ويحتوى على ٣٢ كاونتر لخدمة العملاء بالإضافة إلى غرفةمخصصة لكبار العملاء مع ٣ نوافذ، وكاونتر لذوى الاحتياجات الخاصة، والمكتب مجهز بثلاث ماكينات صراف آلى على مدار ٢٤ ساعةللعملاء، كما تم تجهيز المكتب بـ ٧ شاشات للمواطنين لمتابعة قوائم انتظار العملاء داخل المكتب. ويعمل المكتب من السبت إلى الخميس منالساعة ٨ صباحًا حتى 9 مساءً.

وقد تم تطوير المكتب من خلال إزالة العديد من المواد الإنشائية القديمة الموجودة فى المبنى التى أساءت إلى الهيكل الأصلى حيث تم إزالة الأسقف المعلقة والأَلواح الخشبية القديمة والجص التالف؛ مما أدى إلى إظهار جماليات العناصر الإنشائية والمعمارية الأصلية مثل الطوب الأحمر القديم والأحجار المحلية والحديد المشغول والأخشاب القيمة، كما تم الاحتفاظ بالتركيبات الأصلية وإصلاحها قدر الإمكان.

كما تم الاهتمام بمرور التهوية والإنارة الطبيعية داخل المكتب، إلى جانب توفير أثاث عالى الجودة لموظفى البريد المصرى والعملاء المترددين على المكتب بما يتماشى مع الطابع الأثرى الذى يتميز به المكتب، كذلك إضافة المزيد من النوافذ لتقديم كافة الخدمات بكل سهولة ويسر، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين.





954F006E-5DAC-404D-B213-6536C97153AE

47CF2642-84C2-4D5C-814A-0433A61364CC

83DD5E98-D14E-4D8D-9E33-EF671A3D6F90

2E659E00-C004-450A-96E3-625C0517B9E8

F78F20B4-5FE8-4C56-83B5-B7AEF179C79E