الفاتيكان يقترح عقد مؤتمر أوروبي للسلام قبل الانزلاق إلى هاوية الصراع النووي

اقترح أمين سرِّ الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، عقد مؤتمر أوروبي من أجل التوصل للسلام.

وقال الكاردينال بارولين - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية/آكي/ - " علينا العمل معًا من أجل مؤتمر أوروبي جديد مخصص للسلام .. ونحن بحاجة إلى مشاركة أكبر، منظمة ومحددة مسبقًا من جانب المجتمع المدني الأوروبي والحركات السلمية ومراكز الفكر التي تعمل من أجل السلام والحوار على جميع المستويات، من أجل عدم وضع الرغبة في السلام على الأرفف وإيجاد طرق قابلة للتطبيق لتحقيق ذلك، دون استسلام لحتمية الحرب وتلبية للرغبة في السلام التي تسكن في قلوب العديد من شبابنا".

وأشار الكاردينال بارولين إلى أن احتمال الانزلاق إلى هاوية الصراع النووي أصبح أمرا ملموسا في الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أن نزع السلاح هو الحل الوحيد الحاسم، إذا أردنا بناء مستقبل سلام.

كما لفت إلى أن إيطاليا بوسعها أن تلعب دورًا مهمًا في الحوار والتعاون، وأن الفاتيكان على استعداد لفعل كل ما هو ممكن لتشجيع هذا المسار.

