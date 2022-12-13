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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لجهود إحلال السلام وتوجيه الدعم المالي لـ اليمن

صدى البلد

أكد الاتحاد الأوروبي، التزامه بوحدة وسيادة اليمن، ودعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك جهود السلام والتسوية الشاملة التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص هانز جروندبرج.

ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته قناة (اليمن) الرسمية اليوم /الثلاثاء/- الأطراف اليمنية إلى توجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام ودعم مقترحات المبعوث الأممي لعملية إطارية ثلاثية المسارات (سياسية وأمنية واقتصادية)؛ لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في اليمن، معربين عن إدانتهم الشديدة للهجمات الحوثية المتكررة بطائرات بدون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن.

وجدد الاتحاد الأوروبي نداءه إلى جميع المانحين لتوجيه الدعم المالي من خلال النظام الإنساني المتعدد الأطراف، مما يكفل عملا إنسانيا وإنمائيا حسن التنسيق وأكثر فعالية، مؤكدا دعمه بشكل كامل لدور الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية والإنمائية الأخرى للعمل في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة الاستجابة للواجب الإنساني في دعم الشعب اليمني، حيث لا تزال الاستجابة الدولية تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير، ويشمل ذلك توفير الإغاثة الإنسانية ودعم التنمية في اليمن، مؤكدا التزامه بزيادة المساعدات الإنمائية، بما يتماشى مع عملية السلام، والمساهمة بشكل أكبر في إعادة بناء الاقتصاد اليمني بمجرد التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع. 
 

الاتحاد الأوروبي اليمن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

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