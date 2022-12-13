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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤتمر باريس الدولي يتعهد بجمع مليار يورو لمساعدة أوكرانيا.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الثلاثاء، أن مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا، أتاح جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان في تحمل فصل الشتاء، خاصة بعدما تعرضت منشآت الطاقة في البلاد لقصف الروسي.

وأوضحت كولونا أن من أصل مبلغ المليار يورو، سيخصص 415 مليونا لقطاع الطاقة و25 مليونا للمياه و38 مليونا للغذاء و17 مليونا للصحة و22 مليونا لوسائل النقل فيما لم يتم تقسيم المبلغ المتبقي، وفق "فرانس برس".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد افتتح في وقت سابق اليوم مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا.

وقال ماكرون: "إن هناك حاجة ملحة حاليا لدعم الشعب الأوكراني على الصمود، ولذلك دعونا إلى هذا المؤتمر للتضامن مع الشعب الأوكراني".

وأضاف ماكرون أن المؤتمر جاء لحشد أصدقاء أوكرانيا وشركائنا والمعنيين بحقوق الإنسان من أجل توفير مساعدة مادية لإصلاح البنية التحتية الأوكرانية والسماح للشعب الأوكراني بتجاوز هذا الشتاء بتوفير مستلزمات الطاقة والغذاء وغيرها.

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