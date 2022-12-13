عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

صدى البلد

تستمر أسعار الذهب بالانخفاض في مصر، وذلك بعد استقرار الدولار في تلك الفترة، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، والتي لحقت لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، حيث شهدت انخفاضا خاصة عياري  24 و21  في السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويبحث الملايين من المواطنين والمستثمرين الراغبين في معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي يقدمها موقع صدي البلد من خلال نشرته، والذي سجل فيها الذهب انخفاضا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة فى جرام 21

أسعار الذهب بالفترة المسائية.. استقرار عيار 21

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع تعافي الدولار

سعر الذهب اليوم في مصر

ذهب

سعر جرام الذهب بالجنيه 

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,874 شراء 1,897 جنيها.
الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,718 شراء 1,739 جنيها.
الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,640 شراء 1,660 جنيها.
الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,406 شراء 1,423 جنيها.
الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,093 شراء 1,107 جنيها.
الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 937 شراء 949 جنيها.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر اونصة الذهب

الاونصة - بيع 58,290 جنيها - شراء 59,001 جنيها.

سعر الجنية الذهب
الجنيه الذهب - بيع 13,120 جنيها - شراء 13,280 جنيها.

سعر كيلو الذهب
الكيلو - بيع 1,874,286 جنيها - شراء 1,897,143 جنيها.
 

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21.. التموين تزف بشرى للمواطنين

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 21 و18 في مصر اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

 

اسعار الذهب اليوم

 

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل  الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

اسعار الذهب سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم سعر الذهب اليوم جرام الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

شاهد.. ماذا فعل مرتضى منصور مع عضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

خنقتها وهي بترضعها.. أم شيطانة تتخلص من صغيرتها في الجيزة

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

ياسمين عز تكشف حقيقة إيقاف برنامج "كلام الناس"

موضوعات متعلقة

الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

انخفاض ملحوظ بسعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مؤتمر باريس الدولي يتعهد بجمع مليار يورو لمساعدة أوكرانيا.. تفاصيل

انخفاض أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

الحرام عمى عينيه.. كمم فم عجوز وقيدها لسرقة ذهبها بالإسكندرية| القصة الكاملة

عرض لفترة محدودة..إيلون ماسك يعيد تويتر بلو ويمهد الطريق لأسعار اشتراكات أعلى

إعادة النقل النهري في النيل.. استثمارات واعدة وتوقيع مذكرة تفاهم مع السودان

خلال زيارته للسعودية.. الرئيس الإيراني يشكو نظيره الصيني.. لماذا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الألبان.. أطعمة تسبب عسر الهضم والانتفاخ

تفاصيل إصابة بطلة Emily in Paris بمرض السرطان

اعتقال وإقالة نائبة بالبرلمان الأوروبي.. تفاصيل مثيرة عن إيفا كايلي

برنامجها توقف ولا مكمل..5 تصريحات عن الرجال وضعت ياسمين عز في مأزق

فيديو

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

بعد قرار الوزير.. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

برودة شديدة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ