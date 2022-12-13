انخفاض أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

تستمر أسعار الذهب بالانخفاض في مصر، وذلك بعد استقرار الدولار في تلك الفترة، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، والتي لحقت لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، حيث شهدت انخفاضا خاصة عياري 24 و21 في السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويبحث الملايين من المواطنين والمستثمرين الراغبين في معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي يقدمها موقع صدي البلد من خلال نشرته، والذي سجل فيها الذهب انخفاضا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ذهب

سعر جرام الذهب بالجنيه

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,874 شراء 1,897 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,718 شراء 1,739 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,640 شراء 1,660 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,406 شراء 1,423 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,093 شراء 1,107 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 937 شراء 949 جنيها.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر اونصة الذهب

الاونصة - بيع 58,290 جنيها - شراء 59,001 جنيها.

سعر الجنية الذهب

الجنيه الذهب - بيع 13,120 جنيها - شراء 13,280 جنيها.

سعر كيلو الذهب

الكيلو - بيع 1,874,286 جنيها - شراء 1,897,143 جنيها.



اسعار الذهب اليوم

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.