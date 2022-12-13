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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل تنصيبه.. الهجوم على الرئيس المنتخب دا سيلفا واشتباكات وفوضى بعاصمة البرازيل

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

حاصرت مجموعة من أنصار الرئيس الحالي للبرازيل جايير بولسونارو  - الخاسر في الانتخابات الرئيسية الأخيرة – الفندق الذي يقيم فيه الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا في العاصمة البرازيلية برازيليا، في محاولة لاقتحام الفندق في الساعات الأولى من صباح اليوم بتوقيت البرازيل، وسط انتشار اشاعات حول مصيره.

 

وتمركز نحو 60 من أفراد الشرطة العسكرية حولمدخل المبنى لحماية الرئيس المنتخب، فيما أعلن وزير العدل البرازيلي أنه اتخذ إجراءات لاحتواءالفوضى في برازيليا، خصوصا بعد الهجوم أيضا على مقر الشرطة الفيدرالية وحرق عدد من سياراتها والهجوم على مكاتبها في عاصمة البرازيل.

 

وزير العدل الحالي : نعيش لحظة حساسة ونتخذ كافة إجراءات الردع

 

وخلال فوضى ليلة الاثنين، وصباح الثلاثء حاولالبولسوناريون في برازيليا اقتحام مقر الشرطةالفيدرالية (PF) وإشعال النار في السيارات ، قالوزير العدل ، أندرسون توريس ، إنه اتخذ الإجراءاتاللازمة للاحتواء الوضع.

 

وقال وزير العدل وفقا لما نشرته جريدة ""atardeالبرازيلية : "هذه لحظة حساسة تتطلبالفطرة السليمة من جميع المعنيين من أجل الامتثالللقانون والحفاظ على النظام وضمان سلامةالناس".

ومن بين الإجراءات ، قال الوزير إنه حشد الشرطةالاتحادية وجعلها على اتصال بأمانة الأمن العامللمقاطعة الاتحادية، كما قال توريس إنه وفر كلالهياكل الضرورية لاحتواء هجمات أنصاربولسوناريون.

 

أنصار الرئيس يبررون الهجوم باعتقال زعيم السكان الأصليين

 

فيما حاول ممثلو أنصار الرئيس الحالي تبرير الاحتجاجات، والهجومات التي قاموا بها، بأنهمكانوا يحتجون على اعتقال زعيم السكان الأصليينخوسيه أكاشيو سيريري زافانتي ، والذي شارك فيالحركة المناهضة للديمقراطية والتي تكونت صباح أمس الاثنين،

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد احتجز، ألكسندردي مورايس، قائلة : "القبض مؤقتاً على خوسيهأكاشيو سيريري زافانتي ، بدعوى السلوك غيرالقانوني في أعمال مناهضة للديمقراطية"، ووفقًالمكتب المدعي العام، سيستخدم هذا الزعيم منصبهكرئيس لشعب السكان الأصليين، لتنظيم مجموعاتمن الأعمال المناهضة للديمقراطية.

 

دا سيلفا مستهدف ولكنه بأمان الآن

 

 

من جانبه طمأن وزير العدل والأمن العام من حكومة لولا دا سيلفا المنتظرة، فلافيو دينو ، عن حالة لولا قائلا "لولا في أمان"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحاكم السابق لمارانهاو بعد أعمالالتخريب في برازيليا.

 

وقال وزير العدل والأمن العام المستقبلي، إن الرئيسالمنتخب ، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (حزب العمال) ، في "أمن مطلق"، وأنه كان هناك حرصا على تقديمآخر المستجدات بشأن وضع وأمن الرئيس إلىالصحافة بعد وقت قصير من العمل العنيف الذيقامت به الجماعات المناهضة للديمقراطية فيبرازيليا.

 

 

وذكر من مقر المكتب الانتقالي للحكم، أن نزاهةالرئيس المنتخب لم تتأثر أبدًا وسلط الضوء على عملحكومة المقاطعة الفيدرالية (DF) ، والتي ساعدت فيالحفاظ على النظام العام في عاصمة البلاد، وأكدأن هناك أشخاصًا يحاولون النيل من سلامةالرئيس لولا، ولكن الرئيس لولا آمن تمامًا وسيظلكذلك حتى لحظة تنصيبه.

 

 

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ورأى مصور لوكالة فرانس برس أن ضباط إنفاذالقانون أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاصالمطاطي في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين كانبعضهم يرتدي قمصان المنتخب البرازيلي الصفراءويحملون عصي خشبية ويرشقون الحجارة.

 

وقالت السلطات إن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاولبعض المتظاهرين اقتحام مجمع الشرطة والإفراجعن سيرير زافانتي، وفي وسط العاصمة تعرضتعدة سيارات وحافلات للهجوم وإحراقها.

 

وأمر المسؤولون بإغلاق شارع رئيسي كإجراء وقائيوقالوا إنه تم تعزيز الأمن في الفندق الذي يقيم فيهالرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

 

دا سلفا رئيس رسمي التنصيب 1 يناير 2023

 

تأتي تلك الأحداث تخوفا من توجهات دا سيلفا المناهضة لأعمال تخريب أدغال الآمازون، ومع الصراع الفكري معه كونىه من اليسار، خصوصا بعد أن تلقى لولا اليساري وثائق رسمية تفيد بأنهالرئيس المنتخب يوم الأربعاء الماضي، وأغلق رسمياالعملية الانتخابية شديدة الاستقطاب بينه وبينبولسونارو اليميني.

 

ومن المنتظر أن يتم تنصيب دا سيلفا في حشد كبير يوم 1 يناير 2023.

الاحتجاجات دا سيلفا البرازيل جايير بولسونارو

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