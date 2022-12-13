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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإيطالي: وقف إمدادات السلاح لأوكرانيا مشروط بمفاوضات السلام مع روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، اليوم الثلاثاء، أن "بلاده ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بمجرد أن تبدأ موسكو وكييف في مفاوضات السلام.

وقال كروسيتو: "بينما أتحدث الآن عن المرسوم الخاص بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية، فإني أدرك أنه سيتعين على المساعدة العسكرية أن تنتهي عاجلا أم آجلا، وستتوقف بمجرد وجود طاولة مفاوضات سلام".

وأضاف أنه رغم ذلك فإن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تعود العلاقات بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا إلى حالتها السابقة".

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، وافق مجلس الوزراء الإيطالي، على اعتماد مرسوم بتمديد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى 31 ديسمبر 2023.

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الإيطالي على المرسوم في المستقبل القريب، ومن المرجح أن تتبنى السلطات الإيطالية المرسوم السادس المشترك بين الوزارات، بشأن إمدادات المساعدة العسكرية إلى كييف في أوائل شهر يناير المقبل، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
 

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