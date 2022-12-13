أول تعليق من وزير التعليم بشأن تخفيف مناهج الترم الثاني

حصل موقع “صدى البلد”، على أول تعليق من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما أثير على السوشيال ميديا، بشأن إلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الثاني بعد قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس شهرا كاملا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، لم أصدر أي قرارات بشأن إلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم، كل ما يقال بشأن إلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الثاني على السوشيال ميديا غير صحيح علي الإطلاق.

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سر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه .. أدلى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، لحسم الجدل المثار بشأن قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لمدة شهر كامل ، لتعقد يوم 6 مايو 2023 بدلا من 3 يونيو 2023.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا بتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لمدة شهر كامل، لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعا في الأعوام السابقة قبل العام الماضي، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تمامًا مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وذلك بهدف أن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة).

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 هو تطبيق للوضع الطبيعي الذي كان يحدث من قبل، حيث من كان المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضي كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار علي شكل امتحانات الثانوية العامة.