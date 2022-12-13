عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم" تفتتح معرض الاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول

التعليم تفتتح معرض
"التعليم" تفتتح معرض الاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، معرضًا للاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2022، بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على المواهب، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب والمساهمة في خلق جيل من المبدعين.

يعد هذا المعرض هو ثمار اليوم الأسبوعي للنشاط المدرسي الذي بدأت في تفعيله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية العام الدراسي الحالي، وتدور المسابقات المشاركة حول موضوعات ( التغيرات المناخية- نصر 6 أكتوبر - المولد النبوي الشريف).

وأعرب الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج عن سعادته بالمستوى المتميز للمعروضات المستوحاة من البيئة، وامتنانه للجهد المبذول لإقامة المعرض وإخراجه بمظهر مشرف.

وأكد على أهمية الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وجميع المناسبات القومية، وكذا المشروعات القومية، لتنمية روح الانتماء للوطن من خلال الأعمال اليدوية التي نفذها الطلاب من خلال المعرض، مشيرًا إلى أن مثل هذه المسابقات تخلق روح المنافسة والإبداع بين الطلاب.

كما أكد على أهمية مسابقة تغير المناخ، والتي تعد بمثابة رسالة مصرية من أطفال مصر إلى العالم التى تؤكد على ضرورة المحافظة على البيئة، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ووقف أي أعمال من شأنها أن تزيد من تلوث البيئة، وتتسبب في انتشار الأمراض، وتهدد حياة الإنسان، والكائنات الحية.

وتحاور الدكتور أكرم حسن مع الطالب مروان السيد نصر بالصف الأول الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، الذي قدم مشروع التصدي لتلوث الهواء، وقد استعرض الطالب المشروع الذي تضمن فكرة(تجميع مخلفات الهواء الضارة للمصانع بإستخدام الماء وتنقية المياه لاستخدامها في ري الزرع أو تنظيف السيارات أو الأواني)، ويعتبر هذا المشروع محاكاة لمؤتمر المناخ (COP27) الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

ومن جهتها أشارت إيمان الباجوري مدير عام تنمية مادة الاقتصاد المنزلي، إلى أن المعرض يستهدف طلاب المدارس من جميع المراحل التعليمية فى كل محافظات الجمهورية، مؤكدة علي أن المعرض يتضمن مشغولات يدوية وتابلوهات ومجسمات وماكيتات، وأنه سيتم تقييم الأعمال الفنية وإعلان النتيجة وتحديد المراكز الثلاث الأولى من كل مرحلة تعليمية لكل مسابقة من المسابقات الثلاثة.

حضر الافتتاح الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام وعدد من قيادات الوزارة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.

وزارة التربية والتعليم التعليم المواهب التربية والتعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

مجانا على النايل سات..قناتان تذيعان مباراة الأرجنيتن وكرواتيا في كأس العالم..التردد

النيابة العامة تعلن القبض على طليق البلوجر هدير عاطف..وتتخذ إجراء عاجلا ضده

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

"التعليم" تفتتح معرض الاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول

تخضع للائحة التنفيذية.. برلماني يكشف آخر تفاصيل طلبات التصالح على مخالفات البناء..فيديو

ننشر حصاد دار الإفتاء المصرية في 2022

تنتج 10 جيجا وات.. أكبر مزرعة رياح في العالم على أرض مصر.. شاهد

البلوجر هدير عاطف .. محامي الضحايا يكشف مفاجآت جديدة في قضية النصب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدر التريند والقبض على زوجها.. صور البلوجر هدير عاطف تثير الجدل

لرفع مناعتك والشعور بالشبع.. إليك أفضل طبق عليك تناوله على مائدتك

بعد وفاة لاعب مطروح.. الإسعافات الأولية عند حالات بلع اللسان في الملاعب

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم| ما القصة؟

فيديو

أهان الكومبارس.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بهذه الطريقة.. فيديو جراف

رد التعليم حول إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني

إنذار عاجل.. الصحة العالمية تحذر من عدوى تصيب الصغار

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ