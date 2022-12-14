عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لهذا السبب تكررت قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل في القرآن الكريم

صدى البلد

لماذا تكررت قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل في القرآن الكريم أكثر من مرة ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق قائلا: السبب الأول أن أصحاب موسى والديانة اليهودية كانت شريعة تأمر بتكليف وتحاسب عليه ، أو كما يقال صاحبة كتاب ، والمسلمون أهل كتاب أيضا .

أما السبب الثاني هو أنهم أصحاب شريعة كما أن المسلمين أصحاب شريعة ، وثالث هذه الأسباب أنهم جاءوا على حين فترة من الرسل ، كما أن الإسلام جاء أيضا على حين غفلة من الرسل . 

وتابع: أما رابع هذه الأسباب هي أن القرآن سيظل نبيا مقيما شاهدا إلى يوم القيامة، وأكثر الناس مشاكل ونشاطا هم بني إسرائيل .

وأكمل جمعة  متسائلا: أنظر كيف يتحكم اليهود في العالم أجمع ، وأنظر الى وضعهم في المدينة المنورة ، وهم اليوم ينكرون من كان في المدينة يهودا وذلك لحاجه في أنفسهم . 

وأشار الى ان اليهود أمة منغلقة وأمة صلبة ، فلهم شروطا لحمل الديانة اليهودية حتى يكون له نسب يهودي يجب أن يكون الشخص من أم يهودية .

وحتى تكون يهوديا اتبع ١٦٤ خطوة وفي النهاية ستكون يهودي درجة ثانية ، أما اليهودي الأصلي هو أن يكون من أم يهودية حتى ولو تزوجت من رجل غير يهودي وهذا حرام في الديانة اليهودية ، فلو أن المرأة اليهودية أنجبت ولدا من رجل آخر غير يهودي نسب الطفل إلى أمه اليهودية وليس للرجل ، لهذا السبب أطلق على اليهود أمة منغلقة . 

واستطرد المفتي السابق قائلا: من اليهود من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك فمنهم الأمين المخلص ، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما أي تحتاج إلى مشاجرة حتى تأخذ منه حقك ، فمنهم غير الأمين ، فهم أمة لهم تركيبة غريبة فتكرار قصتهم في القرآن أراد الله أن يضرب بهم الأمثال للعالمين أجمعين .

قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل الدكتور علي جمعة القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

بعد تراجعه 200 جنيه.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022

ترشيحاتنا

رئيس نادي مطروح: بقالنا 3 سنين بنطالب بوجود سيارة إسعاف في الملعب

مرسيدس تكشف عن إصدار خاص ومحدود من مايباخ S-CLASS الفاخرة|صور

بايدن يغضب من الحديث عن عمره ويلجأ للإهانة والشتيمة.. تفاصيل

احتفالات هيستيرية من جماهير الأرجنتين بعد التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022|شاهد

لهذا السبب تكررت قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل في القرآن الكريم

بعد مصافحته لـ مرتضى منصور.. حقيقة وجود أزمة بين الخطيب والعامري فاروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. نوعان من الفواكه تحميك من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

نسف الكرش للأبد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن ونحت القوام

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ