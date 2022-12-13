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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم ليبيا.. مجلس الأمن يبحث العقوبات على أفغانستان وأفريقيا الوسطى الجمعة المقبل

صدى البلد

يصوت مجلس الأمن الدولي، في جلسة خاصة الجمعة المقبلة، على مشروع قرار بتمديد مهمة عمل طاقم المراقبة الأممي المعاون للجنة فرض العقوبات على أفغانستان التي بدأت عملها عام 1988.

ورجحت مصادر، في مجلس الأمن الدولي، أن يسفر التصويت على الموافقة على القرار. 

كما يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة تشاورية يوم الجمعة القادم، لبحث دور لجنة الدعم الأممي لليبيا وعمل لجنة العقوبات المشكلة بالقرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن.

ومن المقرر أن يلقي الممثل الخاص ورئيس لجهة الدعم الأمم لليبيا السفير عبد الله باثيلى كلمة إفادة بعمل اللجنة وجهودها في المحافظة على قوة الدفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذلك سيلقى السفير روجير كومباج رئيس لجنة 1973 للعقوبات تقريرا حول آداء وعمل اللجنة. 

كما يعقد مجلس الأمن، في نفس اليوم، اجتماعا للجنة العقوبات على إفريقيا الوسطى والمشكلة بالقرار الأممي رقم 2127، حيث من المقرر أن تقدم براميلا باتين الممثلة الأممية الخاصة لمناهضة العنف الجنسي في مناطق الصراع تقريرها عن الأوضاع الإنسانية في إفريقيا الوسطى، وإطلاع المجلس على مستجدات أوضاع الصراع هناك وجهود إنهائه. 

يذكر أن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية المفروضة بموجب القرار الأممي 1718 مدرج عقد اجتماع لها على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل.

وقالت مصادر في المجلس إن عقد اجتماع اللجنة مرهون بمشاركة الممثل الخاص للمفوض السامي للشئون الإنسانية للأمم المتحدة وبيانه عن أثر العقوبات على الأوضاع الإنسانية في كوريا الشمالية وهي المشاركة التي لم تتأكد بصورة قاطعة حتى الآن.

مجلس الأمن الدولي أفغانستان لجنة الدعم الأممي لليبيا كوريا الشمالية ليبيا

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