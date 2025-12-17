قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد شركة الكراكات المصرية لبحث معوقات العمل وتطهير مجرى النيل

شمس يونس

استقبل عبد المطلب عماره محافظ الأقصر وفد شركة الكراكات المصرية التابعة للنقل النهري، وذلك في إطار تعزيز التعاون لتذليل معوقات العمل وتسريع وتيرة تطهير مجرى نهر النيل.

وضم الوفد المهندس طه محمد محمد مدير عام الشركة، والمهندس هيثم طلعت مساعد المدير، والمهندس محمود سليمان ممثل هيئة النقل النهري.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة كافة التحديات التي تواجه أعمال الشركة، مع التأكيد على تقديم الدعم والتعاون الكامل في المهام الموكلة إليهم، خاصة ما يتعلق بتطهير مجرى نهر النيل بما يضمن سلامة الملاحة النهرية واستدامتها.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد بتكريم معالي محافظ الأقصر تقديرًا لجهوده، وذلك بحضور المهندس عبد الرازق الصافي مدير مديرية التموين بالأقصر.

