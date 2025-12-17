محافظ الأقصر يستقبل وفد شركة الكراكات المصرية لبحث معوقات العمل وتطهير مجرى النيل

استقبل عبد المطلب عماره محافظ الأقصر وفد شركة الكراكات المصرية التابعة للنقل النهري، وذلك في إطار تعزيز التعاون لتذليل معوقات العمل وتسريع وتيرة تطهير مجرى نهر النيل.

وضم الوفد المهندس طه محمد محمد مدير عام الشركة، والمهندس هيثم طلعت مساعد المدير، والمهندس محمود سليمان ممثل هيئة النقل النهري.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة كافة التحديات التي تواجه أعمال الشركة، مع التأكيد على تقديم الدعم والتعاون الكامل في المهام الموكلة إليهم، خاصة ما يتعلق بتطهير مجرى نهر النيل بما يضمن سلامة الملاحة النهرية واستدامتها.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد بتكريم معالي محافظ الأقصر تقديرًا لجهوده، وذلك بحضور المهندس عبد الرازق الصافي مدير مديرية التموين بالأقصر.